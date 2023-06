Tênis: Martina Navratilova anuncia que superou câncer de garganta e mama

Aex-tenista americano Martina Navratilovavencedora de 18 majors, anunciou que superou o câncer de garganta e de mama por meio de sua conta no Twitter.

“Depois de um dia cheio de testes em Sloan Kettering, tudo bem! Obrigado a todos os médicos, enfermeiras, mágicos de prótons e radiação, etc. – que alívio 🙂

#byebyecancer 🙂 e sim, #fuckcancer !!!”, Navratilova escreveu em sua conta no Twitter.

O checo de 66 anos Navratilova anunciou em 2 de janeiro deste ano que sofria de câncer de garganta e de mama, mas ambos estavam em estágio “curável”.

“Esse golpe duplo é sério, mas ainda curável. Espero que corra bem. Vai ser uma dor por um tempo, mas vou lutar com tudo o que tenho”, Navratilova disse na época.

A lendária jogadora, que soma 59 majors entre simples, duplas e duplas mistas, descobriu que tinha um linfonodo no pescoço no WTA Finals em Fort Worth (Texas) em 2022, e os exames que fez detectaram um câncer na garganta e câncer de mama, ambos em estágios iniciais de desenvolvimento.

Ela anunciou em março que seu câncer estava em remissão. Em entrevista à TalkTV, ela disse que os médicos disseram que ela estava quase livre do câncer e relembrou seus pensamentos quando foi diagnosticada com a doença: “Fiquei em pânico total por três dias pensando que talvez não visse o Natal no ano que vem. A lista de desejos de todas as coisas que eu queria fazer veio à mente. E isso pode parecer muito superficial, mas eu pensei, ok, ‘que carro incrível eu quero dirigir se viver por um ano?'”

Navratilova já havia tido câncer de mama em 2010. Ela passou por tratamentos em Nova York. Reconhecido como uma das lendas do esporte mundial no século XX, Navratilova marcou uma era no tênis com 332 semanas como número um do mundo em 1978 e 1987 e vitórias em todos os quatro Grand Slams: Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open.