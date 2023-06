Tênis: Nick Kyrgios compartilhou que pensou em suicídio durante Wimbledon em 2019

Tele sempre sincero e polêmico Nick Kyrgios recentemente compartilhou seu lado mais sombrio. Sobre ponto de ruptura da Netflix, uma série que acompanha o percurso de várias estrelas do ténis, revelou o jogador australiano os detalhes de seu ponto mais baixo na carreira.

Era lá atrás em 2019. Durante a competição em wimbledon naquele verão, Nick Kyrgios atingiu o fundo do poço. Uma versão ainda mais emocional de si mesmo tomou o poder de sua mente. De acordo com suas percepções, ele começou a beber regularmente no pub Dog & Fox em Wimbledon Village. Suas frustrações o fizeram se machucar e considerou medidas ainda mais drásticas, comportamentos que levaram a uma eliminação precoce contra o superastro Rafael Nadal no segundo turno.

“2019 foi o ponto mais baixo da minha carreira… Aquela pressão, ter todos os olhos em você, a expectativa, eu não aguentava. Eu odiava o tipo de pessoa que eu era. Eu estava bebendo, abusando de drogas, perdi meu relacionamento com minha família, afastei todos os meus amigos próximos”, disse Nick Kyrgios.

A estrela australiana do tênis tinha algumas das piores ideias em mente. “Você poderia dizer que eu estava sofrendo. Todo o meu braço estava coberto de cicatrizes. É por isso que na verdade coloquei a manga do meu braço para cobrir tudo. Eu estava realmente pensando se queria cometer suicídio. Perdi em Wimbledon. Eu acordei e meu pai estava sentado ao meu lado na cama e ele estava chorando muito”, ele compartilhou.

“Foi um grande alerta para mim. Eu pensei, ok, não posso continuar fazendo isso. Acabei em uma ala psiquiátrica em Londres para resolver meus problemas”, Nick Kyrgios concluiu em Ponto de ruptura da Netflix.

Kyrgios também deixou todos ao seu redor preocupados. “Nick estava f****. Eu realmente não falo sobre isso com as pessoas, só porque ninguém realmente entendeu o que estava acontecendo e ninguém queria ouvir sobre isso. Ele não contou a ninguém o que disseram na clínica psiquiátrica. Aquela conversa que eles tiveram naquela sala, ninguém sabe”, seu empresário Daniel Horsfall comentou.

Depois de oito meses afastado devido a uma lesão, Nick Kyrgios voltou ao tribunal esta semana no Aberto de Estugarda, mas foi eliminado na primeira rodada por Wu Yibing.