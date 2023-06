Tênis: Rafael Nadal deve perder mais 5 meses após cirurgia no quadril

Rafael Nadal espera-se que precise de cerca de cinco meses para se recuperar de uma cirurgia artroscópica no quadril esquerdo, um cronograma que provavelmente o manteria afastado pelo resto desta temporada.

O porta-voz de Nadal, Benito Pérez-Barbadillo, disse no sábado – aniversário de 37 anos do 22 vezes campeão do Grand Slam – que dois procedimentos foram realizados na noite de sexta-feira por um trio de médicos em uma clínica em Barcelona. Uma parte da operação foi para um tendão, a outra para uma lesão antiga do labrum.

Quando Nadal anunciou no mês passado que perderia o Aberto da França por causa do problema no quadril que o afastou desde janeiro, ele disse que esperava poder retornar em algum momento de 2023, mas que esperava que o próximo ano fosse o último de sua carreira.