Tênis: Rafael Nadal faz cirurgia artroscópica para a lesão no quadril que o obrigou a perder o Aberto da França

Rafael Nadal fez uma cirurgia artroscópica na noite de sexta-feira para o flexor do quadril esquerdo lesionado que o obrigou a ficar de fora do ópera francesan pela primeira vez desde que conquistou o primeiro de seus 14 títulos recordes lá em sua estreia no torneio de 2005.

O porta-voz de Nadal, Benito Perez-Barbadillo, disse que três médicos estavam envolvidos no procedimento, que estava ocorrendo em Barcelona.

Pérez-Barbadillo disse ele esperava poder repassar informações sobre a operação no sábadoque é o 37º aniversário de Nadal.

O espanhol não compete em nenhum lugar desde a derrota para Mackenzie McDonald na segunda rodada do Aberto da Austrália em 18 de janeiro. O movimento de Nadal foi claramente restrito durante grande parte da partida e ele terminou com sua primeira eliminação em qualquer torneio do Grand Slam desde 2016.

Um exame de ressonância magnética no dia seguinte revelou a extensão da lesão, e Perez-Barbadillo disse aoO tempo que se esperava que Nadal precisasse de até dois meses para se recuperar totalmente. Ele inicialmente pretendia entrar no Masters de Monte Carlo em março em seu amado saibro vermelho, mas não conseguiu jogar lá e, posteriormente, ficou de fora torneio após torneio, diminuindo a probabilidade de estar pronto para o Aberto da França.

Nadal anunciou durante uma coletiva de imprensa em sua academia de tênis em Manacor, na Espanha, em 18 de maio, que precisaria perder a viagem deste ano para competir em Paris. Ele disse que precisaria fazer uma pausa indefinida no tênis – sem partidas e nem mesmo treinos.

E acrescentou que não tem certeza de quando – ou, na verdade, se – poderá retornar ao circuito, mas acredita que a próxima temporada será a última antes da aposentadoria.

Recorde de 22 grandes campeonatos

Nadal está apenas 1-3 nesta temporada e perdeu sete de seus últimos nove jogos no geral, desde uma derrota na quarta rodada para Frances Tiafoe na quarta rodada do US Open em setembro passado.

Nadal está empatado com Novak Djokovic para o recorde masculino de 22 campeonatos importantes. Djokovic está atualmente competindo em Roland Garros – ele passou para a quarta rodada com uma vitória de três sets sobre Alejandro Davidovich Fokina na Court Philippe Chatrier na sexta-feira – e agora está a quatro vitórias de ficar à frente de Nadal pela primeira vez.