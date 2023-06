Tênis: Sorteio Wimbledon 2023: lista completa das partidas do campeonato deste ano

As nos aproximamos do tão esperado Wimbledon 2023os entusiastas do tênis podem se preparar para uma quinzena emocionante em Londres.

Na busca por outra vitória gloriosa, Novak Djokovico atual campeão, busca defender seu título após um emocionante triunfo contra Nick Kyrgios na final do ano passado.

Com um histórico excepcional este ano, já tendo conquistado vitórias no Aberto da Austrália e no Aberto da França, Djokovic é, sem dúvida, o favorito para outro triunfo em Wimbledon.

O torneio começa em 3 de julho e a rodada inicial vai cativar os fãs até 4 de julho, abrindo caminho para batalhas intensas e encontros emocionantes.

Wimbledon 2023: sorteio de simples masculino

Nº 1 do mundo Carlos Alcaraz foi sorteado contra a França Jeremy Chardye o espanhol enfrentará outro adversário francês caso avance para a segunda fase.

Andy Murray vai assumir Ryan Peniston e Arthur Fery vai ter que enfrentar Daniel Medvedev. atual campeão Novak Djokovic vai enfrentar Pedro Cachin enquanto ele olha para a oitava coroa de Wimbledone.

Wimbledon 2023: sorteio de simples feminino

atual campeão Elena Rybakina vai começar este ano com um confronto contra Shelby Rogers. Cada Swiatek vai assumir Zhu Lin

Katie Boulter Vai encarar Daria Saville, Heather Watson atende Barbora Krejcikova e alguns laços realmente atraentes em Vênus Williams x Elina Svitolina e Coco Gauff x Sofia Kenin.