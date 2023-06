Tênis: Tom Brady abraça Novak Djokovic durante sua partida triunfante, o lendário reconhecimento da grandeza

Novak Djokovic e Casper Ruud jogou a final de Roland Garros na frente de Tom Brady, Kylian Mbapp, Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud, Theo Hernandez e Benjamin Pavard fazendo uma constelação de estrelas do esporte e celebridades mundiais na quadra do Stade Roland Garros, para testemunhar a história do tênis mundial, enquanto Nole buscava se tornar o vencedor máximo de torneios do Grand Slam, desempate com Rafael Nadal e finalmente conseguiu.

O convidado especial de ‘Nole’ foi o sete vezes campeão do Super Bowl, Tom Bradyque assistiu a partida em um camarote, junto com A esposa de Djokovic, Jelena.

Após sua vitória e, depois de conquistar o cobiçado título na superfície de pó de tijolo, Djokovic subiu na arquibancada para comemorar com a esposa e dar Tom Brady um abraço, num encontro histórico entre dois dos atletas mais dominantes de todos os tempos.

Atletas lendários apoiando o desempenho triunfante de Djokovic

Juntando-se a Mbapp estava Zlatan Ibrahimovic, que na semana passada anunciou sua aposentadoria do futebol. Também no jogo estava o piloto alpino francês Pierre Gasly e ex-tenista brasileiro Gustavo ‘Guga’ Kuerten, ex-número 1 do mundo.

De fato, durante seu discurso de agradecimento após a partida, Nole reservou um minuto para agradecer a presença de várias dessas celebridades.

Djokovic é agora o número 1 do mundo

Além das grandes figuras do esporte, estiveram presentes também o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, e atores Jake Gyllenhaal e Hugh Grant.

A vitória deste domingo também foi o terceiro título de Roland Garros para Djokovic, que derrotou Ruud 7-6, 6-3, 7-5 em 3 horas e 13 minutos de jogo.

Djokovic também recuperou o reconhecimento como número 1 do mundodesbancando Carlos Alcaraz, a quem derrotou nas semifinais do torneio.