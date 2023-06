Teofimo Lopez anuncia aposentadoria do boxe após vencer Josh Taylor

Poucos dias depois de uma vitória dominante sobre Josh Taylor para se tornar um campeão de duas divisões, Teofimo Lopez diz que está chamando isso de carreira.

O lutador de 25 anos, que também venceu Vasyl Lomachenko, fez o anúncio pela primeira vez no Instagram antes de confirmar seus planos de se aposentar ao falar com ESPN na segunda-feira.

“Vou anunciar minha aposentadoria do boxe”, disse Lopez. “Sangue, suor e lágrimas, fiz pelo esporte. Ainda jovem, aos 25 anos, e o primeiro homem a realmente se tornar bicampeão mundial indiscutível em uma era de quatro cinturões.”

Sua aposentadoria foi imediatamente recebida com ceticismo, especialmente considerando a longa lista de lutas potencialmente lucrativas que ainda o aguardam no futuro.

Depois de vencer Lomachenko em 2020, Lopez perdeu em uma decisão dividida para George Kambosos Jr. pouco mais de um ano depois, antes de se recuperar com duas vitórias consecutivas para lutar contra Taylor. Lopez parecia mais impressionante do que nunca com sua vitória sobre Taylor, dando ao lutador escocês a primeira derrota de sua carreira.

A vitória poderia facilmente colocar Lopez na linha para outra luta marcante contra nomes como Ryan Garcia, Devin Haney ou até mesmo uma possível revanche com Lomachenko, mas parece que essas lutas estão fora de questão, pelo menos por enquanto.

“Tenho muitas ideias, muitas coisas em mente para o esporte do boxe”, disse Lopez sobre o que vem a seguir para ele. “Eu realmente não posso fazer isso se estou sempre na academia treinando e me preparando para outra luta ou ataque, então estou apenas focando agora nessa tarefa.”

Resta saber se a aposentadoria de Lopez se manterá ou se uma luta massiva o atrairá de volta ao ringue mais cedo ou mais tarde.

Se este realmente for o fim de sua carreira, Lopez se aposentaria com um recorde de 19-1, incluindo 13 vitórias por nocaute.