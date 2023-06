Teoria do assassino em série de Portland ganhando força enquanto 5 agências de aplicação da lei estão investigando a morte de mulheres

Portland é a cidade onde cinco agências de aplicação da lei estão se reunindo para resolver o caso de várias mulheres assassinadas e relatórios de pessoas desaparecidas que podem estar ligados. A morte de seis mulheres em Portland ao longo da última seis meses levantaram a questão se pode haver um assassino em série à solta.

Casos de seis mulheres estão sendo investigados

Os corpos das vítimas foram todos encontrados dentro de uma raio de 100 milhaseles foram deixados à beira da estrada, em áreas rurais ou em áreas densamente arborizadas.

O caso mais recente é de Ashley reala vítima de 22 anos que foi encontrada morta perto Eagle Creek em 7 de maio. Ela foi vista pela última vez em um centro de trânsito em março.

Outra mulher com o nome de Joana fala também foi encontrado morto em Condado de Clark no dia 8 de abril e foi apurada como homicídio devido ao trauma que apresentou na cabeça e pescoço.

Familiares das vítimas alertaram o público sobre as muitas mortes

Robyn Speaks, que é a irmã da vítima, falou com o KGW8 local e mencionou que as mulheres estavam morrendo em um ritmo alarmante.

Enquanto falava para as câmeras, ela disse “Eu não quero assustar as pessoas, mas a realidade é que há mulheres morrendo em números terríveis,“Ela elaborou.”Com cada um, nós como família, conversamos sobre isso, compartilhamos, analisamos os detalhes”, acrescentou ela. “Conversamos com os detetives para ver se há alguma semelhança.”

Uma fonte do Gabinete do Xerife do Condado de Clackamas falou com o New York Post e mencionou que os detetives estão investigando se estão conectados ou não.

“Como fazemos em todas as investigações dessa natureza, nossos detetives estão acompanhando todas as pistas deste caso, incluindo várias dicas que vêm do público e comentários feitos nas mídias sociais.”, elaborou a fonte, “Estamos trabalhando com nossas agências parceiras para determinar se há alguma conexão entre este caso no condado de Clackamas e quaisquer outros na região”.