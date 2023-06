Termo de renúncia assinado pelos exploradores do OceanGate vazou após a tragédia do Titanic

On domingo, 19 de junho de 2023, um submersível operado pela Expedições OceanGate implodiu enquanto explorava os destroços do Titânicomas agora surgiu que todos os cinco passageiros assinaram um termo de responsabilidade.

Cinco morreram no acidente, incluindo CEO da OceanGate, Stockton Rushmas os passageiros haviam assinado um termo de responsabilidade antes de embarcar no submersível, que delineava os riscos do mergulho.

A renúncia afirmava que os passageiros estavam cientes dos perigos do mergulho em alto mar, incluindo o risco de morte.

“O signatário assume total responsabilidade pelo risco de lesões corporais, invalidez, morte e danos materiais devido à negligência de [OceanGate] enquanto estava envolvido na operação”, de acordo com o TMZ, que foi o primeiro a publicar o documento de três páginas.

Eles também concordaram em isentar a OceanGate de qualquer responsabilidade em caso de acidente e a renúncia foi revisada por um advogado antes que os passageiros a assinassem.

Preocupações de segurança

A morte dos cinco passageiros levantou questões sobre a segurança do mergulho em alto mar.

Bob Ballardo oceanógrafo que descobriu o naufrágio do Titanic, disse que o submarino Titan não foi devidamente avaliado antes de ser usado para explorar o local e também acusou a OceanGate de cortar atalhos com segurança.

James Cameron, o diretor do filme “Titanic”, também criticou a OceanGate, dizendo que os procedimentos de segurança da empresa eram “inadequados” e que os passageiros estavam “preparados para morrer”.

Acidente sob investigação

A Guarda Costeira dos EUA está investigando a causa do acidente, embora o termo de responsabilidade assinado pelos passageiros possa dificultar a responsabilização da OceanGate por suas mortes.

A morte dos cinco passageiros é uma tragédia e também um lembrete dos perigos do mergulho em alto mar.

Embora existam riscos associados a qualquer atividade, os riscos do mergulho em alto mar são particularmente altos.

Além da dispensa de morte, os passageiros que mergulharem nos destroços do Titanic também são obrigados a passar por um exame médico e assinar um documento afirmando que estão fisicamente e mentalmente aptos para mergulhar, além de serem obrigados a comparecer a um briefing de segurança antes do embarque. mergulho.