Terrell Davis diz que o título iria ‘cimentar’ o lugar de Nikola Jokic no Denver GOAT Lore

Se Nikola Jokic pode acabar com o Miami Heat este mês, ele teria um caso sério para estar no Mt. Rushmore de atletas esportivos de Denver … assim diz Terrell Davis .

A lenda do Broncos não especificou onde exatamente o pivô do Nuggets se classificaria entre os John Elway , Patrick Roys dar Todd Helton … mas ele disse que um campeonato colocaria Jokic ao lado dos maiores nomes de todos os tempos da cidade.

Davis disse que este título teria mais peso do que outros na história dos esportes de Denver … já que seria o primeiro da NBA.

Claro, Davis saberia uma ou duas coisas sobre o assunto… ele disse que após sua primeira vitória no Super Bowl com o Broncos em 1998, isso mudou para sempre a maneira como os fãs interagiam com ele pela cidade.