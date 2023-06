‘The Flash’ de Ezra Miller já tem continuação escrita antes do lançamento

Ezra Miller pode realmente estar de volta como The Flash em breve, porque já existe um script para uma possível sequência … que presumivelmente será ativado com base em como o primeiro se sai.

Variedade relata que ‘The Flash 2’ foi assinado, lacrado e entregue – e em espera – cortesia do roteirista de “Aquaman” David Leslie Johnson-McGoldrick … observando que a Warner está inclinada a usá-lo se uma sequência tiver sinal verde, o que não saberemos até depois da estreia de “The Flash”.

A saída também continua dizendo que o roteiro de Johnson-McGoldrick apresenta participações especiais contínuas de Michael Keatoné o Batman e Sasha Calle‘s Supergirl … que estão no próximo filme. O boca a boca de ‘Flash’, que será lançado em algumas semanas, está no auge agora … com muitos o divulgando como um dos maiores filmes de super-heróis de todos os tempos.