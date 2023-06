‘The Flash’ de Ezra Miller vai começar devagar nas bilheterias apesar do hype

Ezra Miller“The Flash” tem sido aclamado como o maior filme de quadrinhos de todos os tempos – mas parece que o público não se importa muito… porque, até agora, eles dificilmente vão vê-lo.

Os números da bilheteria do primeiro dia estão em … e eles não são muito quentes. Entre as prévias de quinta e sexta-feira, “The Flash” arrecadou apenas $ 24,5 milhões no mercado interno – o que significa que este filme não está nem perto de atingir as estimativas originais de $ 70 milhões +.

#O Flash tem um dia de abertura desastroso de 24,5 milhões de sexta-feira nos EUA #Bilheteriaincluindo 9,7 milhões de visualizações de THU e exibições iniciais (sob #BlackAdam‘s 26,7M)

Apenas um 14,8M Pure FRI é VERÃO

Com a recepção mista do público americano no mercado interno, não resta muita esperança.

De olho em um fim de semana de 3 dias de 55M-59M nos EUA pic.twitter.com/eNytPyIE1N — Luiz Fernando (@Luiz_Fernando_J) 17 de junho de 2023

Neste ponto, ‘Flash’ está cotado para atingir entre $ 55- $ 59 milhões durante o fim de semana de 3 dias – o que é uma grande decepção, considerando o boca a boca que gerou. POR FALAR NISSO, A rocha“Black Adam” teve um desempenho um pouco melhor no ano passado no dia da estreia … e esse filme foi amplamente considerado um grande fracasso. Com isso em mente, isso é realmente um desastre.

Você deve ter ouvido falar sobre o burburinho nos últimos meses – toneladas de exibições foram realizadas pela Warner Bros., e algumas estavam indo embora chamando-o de um dos melhores filmes da DC até hoje. Houve até uma anedota sobre Tom Cruise vendo recentemente … e ligando para o diretor para elogiá-lo e ao filme. Como dissemos, tem sido o assunto da cidade por um tempo.

Apesar de toda essa publicidade favorável – fora da casa de Ezra escândalos pessoais – parece que o espectador médio não dá a mínima … mas é difícil dizer por que neste momento.

Alguns podem atribuí-lo ao próprio Ezra … que está atolado em controvérsias há cerca de 2 anos. Também pode ser a falta de uma imprensa tradicional que o estúdio optou – quase não houve entrevistas antes – mas outros estão apontando para James Gunn.

Claro, Gunn está no comando da DC agora … e ele sugeriu fortemente que reiniciará todo o DCU e acabará com o que quer que Zack Snyder tenha estabelecido.

“The Flash” é uma das últimas sobras pré-Gunn … então, no grande esquema das coisas, não parece que nada do que acontece neste filme realmente importa – ver como JG vai começar de arranhar de qualquer maneira. Em outras palavras, pouco ou nenhum risco parece estar em jogo.

Deve ser uma chatice para os chefes de estúdio que esperavam que participações especiais e represálias aumentassem a emoção de “The Flash”. Lembrar, Michael Keaton veio para interpretar o Batman novamente… e tem havido notícias de muitos outros atores do Batman fazendo uma aparição também.

No final, porém … não parece que as pessoas gostaram tanto disso. Além disso, se você assistir ao filme em si (que nós temos), então você perceberá – há muitos saltos no tempo e reinicialização do universo … e é um pouco difícil acompanhar o que diabos está realmente acontecendo.

Por exemplo, a pergunta final de quem é o Batman é provocada (e deixada como um momento de angústia). Se você pensou que seria Keaton, Ben Affleckou mesmo Christian Bale … você está absolutamente errado.

!!!ALERTA DE SPOILER… ESTAMOS PRESTES A SPOIL “THE FLASH”… ENTÃO, OLHE PARA FORA AGORA!!!

Alguém lembra desse cara??? Sim, ele está de volta também … mas, novamente, para que fim ninguém sabe.