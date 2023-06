The Fugees se reúnem durante o set de Lauryn Hill, provavelmente a última vez por um tempo

Os 3 ex-integrantes da banda se reuniram no sábado durante o festival de música Roots Picnic … onde ela foi uma das últimas bandas da noite a subir ao palco. Foi um grande negócio, já que ela está comemorando o 25º aniversário de seu álbum, ‘The Miseducation of Lauryn Hill’.

Parece que Wyclef Jeand e Pras também perceberam o significado … porque em um ponto durante sua apresentação, eles se juntaram a ela no palco e começaram a se apresentar como The Fugees novamente.

De fato… foi um momento muito legal. Eles tocaram pelo menos uma música deles – ‘Ready or Not’ – e a multidão arrasou com eles. Não está claro se eles fizeram outras faixas … mas eles certamente tinham muito por onde escolher. Os Fugees têm toneladas de sucessos em seu currículo.

Parece que o show aconteceu sem problemas, e o principal organizador do festival – Questlove – certamente ficou grato. ele trouxe IG com uma postagem retrospectiva de um dos primeiros shows do The Fugees, observando que esta pode ser uma das últimas vezes que eles unem forças como esta neste cenário.