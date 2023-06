‘The Last Shot’: 25 anos do último grande feito de Michael Jordan

Thistória do esporte é feita de milhares de heróis que ninguém espera. Mas só os maiores têm a cortesia de aparecer quando o mundo inteiro os espera. E Michael Jordan foi o maior.

Hoje marca o 25º aniversário da cesta mais icônica da história da NBA. MJ‘s, novamente no Jogo 6 das Finais, sentenciando o jogo, o campeonato e, como tudo indicava na época, colocando a cereja no topo da carreira do maior jogador de todos os tempos.

No então Delta Center em Utah, território hostil para qualquer um e ainda mais para os búfalos de Chicagocontra o Utah Jazz de John Stockton e Karl Maloneo tempo parecia ter parado antes da última suspensão de ‘His Airness’ em um touros jérsei.

Um resultado com script

Na verdade, a sequência começa duas posses antes, quando Jordânia marca um lay-up que deixa Chicago para baixo por um ponto. Mas a determinação da lenda não parou nessa metade da quadra. Como tantas vezes em situações difíceis, Jerry Sloan chamou o jogo para limpar Karl Malone‘s recepção no poste esquerdo.

Jordânia conhecia o plano do avesso e, assim que recebeu ‘O Carteiro’, abandonou a marca para fazer uma aparição surpresa e, com um chute certeiro, tirar a bola do malonemãos e na metade oposta da quadra.

Jordânia desistiu do contra-ataque, preferindo fazer um pick-and-roll contra Bryon Russel. E no momento em que ele alcançou a diagonal esquerda do aro com espaço interno para manobrar, o universo exclamou com convicção que ele faria isso de novo.

Um salto de pull-up simples foi o suficiente para enviar Russel temendo uma entrada e ele estava prostrado no chão quando Michael parou de repente.

Apenas alguns passos atrás do lance livre, o dono da mecânica de front-end mais elegante já assinou sua obra-prima e, sabendo que estava posando para a eternidade, manteve sua posição de arremesso até ouvir o silêncio do Delta Center.

A cesta parou o relógio com 5,2 segundos restantes, mas Ron Harper perfeitamente defendido Stocktontentativa de três pontos para selar o sexto anel para Jordânia e a búfalos de Chicago.

Jordan e Pippen conversam durante um jogo

O perverso é que, por mais glorioso que fosse o momento, Jordânia apenas correspondeu às expectativas. Principalmente para quem conhecia bem o personagem e seu jogo.

É impossível replicar 25 anos depois a sensação de certeza transmitida pelo trio de ações decisivas Jordânia unidos para selar o sexto anel de sua carreira.

Reação de imprensa

Os principais jornais americanos e internacionais concordaram com a natureza grandiosa, mas até certo ponto esperada, do evento.

Não porque as circunstâncias não fossem complicadas para o tourosque perdia a série por 2 a 1 e estava três pontos a menos faltando 41 segundos para o final, mas por causa de Jordâniasua mera presença.

O MARCA dedicou uma página dupla a ele em sua edição de 16 de junho. “Ele não é deste mundo”, era a manchete.

“Ele é um herói na vida real”, relatou MARCA entre as declarações de Jerry Sloan (Jazz treinador) sobre uma figura cujo destino, como o dos heróis, foi escrito. Embora neste caso tenha sido glorioso.

“Espontecido, embora não surpreso, com outro final de temporada, outra vitória de campeonato, que parecia roteirizada pelos roteiristas dos comerciais. Jordânia estrelas”, refletiu as páginas do New York Times sobre a multidão do Delta Center que presenciou Jordânia roubar-lhes as esperanças pelo segundo ano consecutivo.