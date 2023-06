The Miracle Children of the Amazon, quinta-feira à noite na Fox

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ tem um novo documentário investigando o milagre na Amazônia que se desenrolou 2 semanas atrás… quando 4 crianças sobreviveram a um acidente de avião e se defenderam sozinhas por 40 dias terríveis.

O especial – que vai ao ar quinta-feira na FOX às 20h – “TMZ investiga: as crianças milagrosas da Amazônia”. Temos botas no chão em Columbia não apenas para narrar o acidente, a busca e o resgate, mas também para explorar alguns elementos muito intrigantes.

Como você sabe … quatro crianças, com idades de 13, 9, 4 e 11 e 11 meses, saiu vivo após um acidente de avião fatal – que matou 3 adultos, incluindo sua mãe – e lutou por suas vidas por mais de um mês nas selvas da Colômbia.

Algumas das perguntas … Por que as crianças se esconderam dos socorristas? Eles eram peões políticos em um conflito entre as forças insurgentes e o governo da Colômbia? Por que o presidente da Columbia anunciou que as crianças foram encontradas 2 semanas antes do resgate e depois as retirou? E por que agora há uma amarga guerra pela custódia das crianças?



Há muito mais aqui do que aparenta – e o TMZ tem tudo coberto, com entrevistas com o pai, avós, funcionários do governo e equipes de resgate.