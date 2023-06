The MMA Hour com Chris Weidman, Brendan Loughnane, Mike Malott, Josh Taylor e Gareth A. Davies no estúdio

A Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do programa de quarta-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h, horário do Reino Unido.

13h ET: Introdução

13h05: O campeão de boxe Josh Taylor visualiza seu confronto com Teofimo Lopez no sábado.

13h35: O meio-médio do UFC Mike Malott se junta para quebrar sua luta no UFC 289 com Adam Fugitt.

13h55: O campeão do PFL de 2022, Brendan Loughnane, visualiza sua atração principal do PFL 4 com Jesus Pinedo.

14h15: Ex-campeão dos médios do UFC, Chris Weidman fala sobre seu retorno ao octógono no UFC 292.

14h45: O locutor de esportes de combate Gareth A. Davies se junta ao estúdio para ver Lopez x Taylor e muito mais.

15h30: Todas as suas perguntas respondidas na última edição do On The Nose,.

16h15: Amigos do Parlay fazem apostas para o UFC 289, Taylor vs. Lopez e muito mais.

