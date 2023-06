The Ultimate Fighter 31: Conor McGregor vs. Michael Chandler Episódio 3 resultados

Michael Chandler está dominando seu lutador final 31 confronto de treinamento com Conor McGregor.

No episódio desta semana, o Team Chandler melhorou para 3 a 0 no TUF 31 quartas de final como Austin Hubbard (15-6) venceu uma decisão desequilibrada sobre Aaron McKenzie (11-2-1) em sua luta no torneio leve.

O Hubbard mais jovem, mas um pouco mais experiente (Hubbard tem mais lutas profissionais do que McKenzie, embora ambos tenham começado suas carreiras profissionais em 2015) exibiu uma excelente defesa de queda na batalha de dois rounds, rechaçando repetidamente as tentativas de McKenzie de levar a luta para o tatame. McKenzie teve seus momentos em pé, pegando Hubbard com alguns socos sólidos direto no dinheiro, mas o queixo de Hubbard estava à altura da tarefa e ele frequentemente atirava de volta.

Hubbard quase encerrou a luta no final do primeiro round ao acertar McKenzie com um uppercut seguido por uma grande joelhada quando McKenzie disparou para desacelerar Hubbard. Isso levou Hubbard a ganhar a primeira posição e fazer chover fortes golpes de ground and pound em McKenzie.

Um McKenzie ensanguentado saiu agressivo no segundo round, mas Hubbard permaneceu calmo e acabou marcando uma queda para criar mais ground and pound. Quando McKenzie tentou contra-lutar, Hubbard simplesmente o empurrou de volta para o tatame, onde o controlou pelo resto do round. Hubbard conquistou uma vitória por decisão unânime.

Na corrida inicial de Hubbard com o UFC, ele foi 3-4 com vitórias sobre Dakota Bush, Max Rohskopf e Kyle Prepolec. Ele foi dispensado em 2021, mas se recuperou com duas vitórias no cenário regional em 2022. Ele se junta aos veteranos do UFC Roosevelt Roberts e Cody Gibson para avançar para as semifinais.

A equipe de prospectos de McGregor (definida como lutadores que não lutaram no UFC) continua sem vencer.

Nem tudo foram más notícias para McGregor, que recebeu a visita do fã Samuel Romero, que trouxe para ele um par de bonecos de ação de McGregor feitos sob medida (um em traje de luta, outro em traje de negócios). “The Notorious” ficou tão impressionado com o trabalho de Romero que se ofereceu para comprar as figuras no local e quebrou uma pilha de notas de $ 100 para concluir a transação, para grande surpresa de Romero.

A próxima semana apresenta uma luta remarcada do Episódio 2, quando Trevor Wells (8-3) do Team McGregor enfrentará Timur Valiev (18-3, 1 NC) do Team Chandler.

O lutador final 31 vai ao ar todas as terças-feiras às 22:00 ET na ESPN e ESPN +.

Após o final da temporada, Conor McGregor e Michael Chandler devem se enfrentar em uma luta dos meio-médios em uma data ainda a ser definida.

Os finalistas do TUF 31 os torneios peso-leve e peso-galo também competirão por um contrato de seis dígitos com o UFC no final ao vivo do show. Uma data para esse evento também ainda não foi anunciada.

Aqui está o TUF 31 elenco dividido por equipe:

Equipe McGregor (prospects)

Leve

Lee Hammond (27, 5-0) Nate Jennerman (29, 16-5) Aaron McKenzie (34, 11-2-1) Landon Quinones (27, 7-1-1)

peso galo

Mando Gutiérrez (26, 8-2) Trevor Wells (27, 8-3) Carlos Vera (35, 11-3) Rico DiSciullo (36, 11-2, 1 NC)

Equipe Chandler (veteranos)

Leve

Jason Knight (30, 23-7) Austin Hubbard (31, 15-6) Roosevelt Roberts (28, 12-3, 1 NC) Kurt Holobaugh (36, 19-7, 1 NC)

peso galo

Caçador Azure (31, 10-3) Brad Soldado (31, 12-2) Timur Valiev (33, 18-3, 1 NC) Cody Gibson (35, 19-8)

Aqui estão os resultados das quartas de final até agora:

Roosevelt Roberts derrotou. Nate Jennerman por nocaute no primeiro round

Cody Gibson derrotou. Mando Gutierrez por nocaute técnico no primeiro round

Austin Hubbard derrotou. Aaron McKenzie por decisão unânime

Aqui estão os confrontos restantes das quartas de final:

Trevor Wells x Timur Valiev

Lee Hammond contra Kurt Holobaugh

Jason Knight contra Landon Quinones

Caçador Azure vs. Rico DiSciullo

Brad Katona vs. Carlos Vera

Avançando para as semifinais: Roberts, Gibson, Hubbard

Eliminado: Jennerman, Gutierrez, McKenzie