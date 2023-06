The Ultimate Fighter 31: Conor McGregor vs. Michael Chandler Episódio 4 resultados

Conor McGregor corre o risco de ficar de fora.

Team Chandler está agora 4-0 nesta temporada de O lutador final 31 depois que o peso galo do técnico Michael Chandler, Timur Valiev (18-3, 1 NC), venceu por decisão unânime Trevor Wells do Team McGregor (8-3). O menos experiente Wells deu a Valiev uma corrida por seu dinheiro no primeiro round, antes de Valiev dominar o segundo round com sua luta livre para selar a vitória.

Valiev e Wells deveriam lutar no início da temporada, mas uma afta no rosto de Wells fez com que a luta fosse adiada. Dado o soluço na programação, houve algum desacordo sobre se a luta deveria ser alterada para um caso de catchweight com Chandler insistindo que eles pedissem aos lutadores para cortar menos e o lado de McGregor querendo que o maior Valiev tivesse que cortar mais. Eventualmente, os lados estabeleceram um peso catch de 142 libras.

Com esse pequeno drama de lado, a luta provou ser mais competitiva do que se poderia esperar, dada a diferença de experiência e nível anterior de competição entre os competidores desta semana. Wells mostrou boa defesa de ataque e grappling no primeiro round, pegando Valiev com golpes fortes e sacudindo o lutador do Daguestão quando Valiev pegou suas costas. Mas Valiev também teve sucesso nas trocas de golpes, já que sua mão direita continuava acertando o queixo de Wells.

O segundo round foi todo Valiev quando ele marcou uma queda perfeitamente cronometrada no início do quadro e começou a trabalhar de dentro da meia-guarda de Wells pelo restante da luta. Wells impediu Valiev de avançar, mas teve que se defender contra um pesado ground and pound antes de uma reversão no último minuto que provou ser muito pouco, muito tarde.

Todos os quatro veteranos de Chandler no UFC que competiram até agora tiveram a mão levantada: os pesos leves Roosevelt Roberts e Austin Hubbard, e os galos Valiev e Cody Gibson.

No episódio da próxima semana, Brad Katona (12-2) do Team Chandler – parceiro de treinamento de longa data de McGregor – enfrentará Carlos Vera (11-3) do Team McGregor em uma luta peso-galo.

O lutador final 31 vai ao ar todas as terças-feiras às 22:00 ET na ESPN e ESPN +.

Após o final da temporada, Conor McGregor e Michael Chandler devem se enfrentar em uma luta dos meio-médios em uma data ainda a ser definida. No entanto, o confronto ainda não foi oficializado e as recentes acusações de agressão sexual contra McGregor deixaram incerto seu futuro status competitivo.

Os finalistas do TUF 31 Os torneios peso-leve e peso-galo também competirão por um contrato de seis dígitos com o UFC no final ao vivo do show. Uma data para esse evento também ainda não foi anunciada.

Aqui está o TUF 31 elenco dividido por equipe:

Equipe McGregor (prospects)

Leve

Lee Hammond (27, 5-0) Nate Jennerman (29, 16-5) Aaron McKenzie (34, 11-2-1) Landon Quinones (27, 7-1-1)

peso galo

Mando Gutiérrez (26, 8-2) Trevor Wells (27, 8-3) Carlos Vera (35, 11-3) Rico DiSciullo (36, 11-2, 1 NC)

Equipe Chandler (veteranos)

Leve

Jason Knight (30, 23-7) Austin Hubbard (31, 15-6) Roosevelt Roberts (28, 12-3, 1 NC) Kurt Holobaugh (36, 19-7, 1 NC)

peso galo

Caçador Azure (31, 10-3) Brad Soldado (31, 12-2) Timur Valiev (33, 18-3, 1 NC) Cody Gibson (35, 19-8)

Aqui estão os resultados das quartas de final até agora:

Roosevelt Roberts derrotou. Nate Jennerman por nocaute no primeiro round

Cody Gibson derrotou. Mando Gutierrez por nocaute técnico no primeiro round

Austin Hubbard derrotou. Aaron McKenzie por decisão unânime

Timur Valiev def. Trevor Wells por decisão unânime

Aqui estão os confrontos restantes das quartas de final:

Brad Katona vs. Carlos Vera

Lee Hammond contra Kurt Holobaugh

Jason Knight contra Landon Quinones

Caçador Azure vs. Rico DiSciullo

Avançando para as semifinais: Roberts, Gibson, Hubbard, Valiev

Eliminado: Jennerman, Gutierrez, McKenzie, Wells