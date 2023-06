The Ultimate Fighter 31: Conor McGregor vs. Michael Chandler Episódio 5 resultados

Michael Chandler já ganhou O lutador final 31 temporada, agora é apenas uma questão de saber se ele pode varrer Conor McGregor.

O Team Chandler melhorou para 5-0 no show desta semana com o lutador nº 2 de Chandler, Brad Katona (12-2), ganhando uma decisão unânime sobre o nº 3 de McGregor, Carlos Vera (11-3).

A luta foi competitiva, com a habilidosa Vera dando problemas nos pés de Katona, mas lutando para impedir que Katona forçasse a entrada e levasse a luta para o tatame. Katona permaneceu pesado na primeira posição durante grande parte da luta de dois rounds, esgueirando-se em golpes de chão enquanto os dois lutadores trabalhavam duro no duelo de agarramento. Embora Vera tivesse seus momentos, incluindo algumas reversões escorregadias, ele não conseguiu superar o controle sufocante de Katona.

Esta é agora a terceira vitória de Katona em TUF já que ele também venceu duas lutas na 27ª temporada do show antes de conquistar o título do torneio no TUF 27 finais em julho de 2018. Katona esteve no centro de algum drama neste episódio, já que treinou por anos com McGregor e seus treinadores no SBG Ireland em Dublin, mas isso não pareceu levar em consideração a luta.

Mais drama veio depois, quando um frustrado McGregor marchou para a gaiola após a luta para reclamar TUF lutas sendo apenas assuntos de dois rounds. Este é o segundo episódio consecutivo em que um lutador do Team McGregor perde uma decisão competitiva.

Agora, McGregor só pode esperar evitar ficar sem vencer na competição com três lutas restantes. A melhor chance de sua equipe de obter uma vitória pode vir no próximo episódio, já que o invicto candidato do SBG Ireland, Lee Hammond (5-0), enfrenta o membro mais velho do elenco da temporada, Kurt Holobaugh, de 36 anos (19-7, 1 NC) do Team Chandler em uma luta leve.

O lutador final 31 vai ao ar todas as terças-feiras às 22:00 ET na ESPN e ESPN +.

Após o final da temporada, Conor McGregor e Michael Chandler devem se enfrentar em uma luta dos meio-médios em uma data ainda a ser definida. No entanto, o confronto ainda não foi oficializado e as recentes acusações de agressão sexual contra McGregor deixaram incerto seu futuro status competitivo.

Os finalistas do TUF 31 os torneios peso-leve e peso-galo também competirão por um contrato de seis dígitos com o UFC no final ao vivo do show. Ainda não foi divulgada uma data para esse evento.

Aqui está o TUF 31 elenco dividido por equipe:

Equipe McGregor (prospects)

Leve

Lee Hammond (27, 5-0) Nate Jennerman (29, 16-5) Aaron McKenzie (34, 11-2-1) Landon Quinones (27, 7-1-1)

peso galo

Mando Gutiérrez (26, 8-2) Trevor Wells (27, 8-3) Carlos Vera (35, 11-3) Rico DiSciullo (36, 11-2, 1 NC)

Equipe Chandler (veteranos)

Leve

Jason Knight (30, 23-7) Austin Hubbard (31, 15-6) Roosevelt Roberts (28, 12-3, 1 NC) Kurt Holobaugh (36, 19-7, 1 NC)

peso galo

Caçador Azure (31, 10-3) Brad Soldado (31, 12-2) Timur Valiev (33, 18-3, 1 NC) Cody Gibson (35, 19-8)

Aqui estão os resultados das quartas de final até agora:

Roosevelt Roberts derrotou. Nate Jennerman por nocaute no primeiro round

Cody Gibson derrotou. Mando Gutierrez por nocaute técnico no primeiro round

Austin Hubbard derrotou. Aaron McKenzie por decisão unânime

Timur Valiev def. Trevor Wells por decisão unânime

Brad Katona derrotou. Carlos Vera por decisão unânime

Aqui estão os confrontos restantes das quartas de final:

Lee Hammond contra Kurt Holobaugh

Jason Knight contra Landon Quinones

Caçador Azure vs. Rico DiSciullo

Avançando para as semifinais: Roberts, Gibson, Hubbard, Valiev, Katona

Eliminado: Jennerman, Gutierrez, McKenzie, Wells, Vera