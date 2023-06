Tigres se sagra campeão mexicano na Copa Campeon de Campeones

tigres tornou-se o primeiro time Liga MX a conquistar um troféu este semestre ao sagrar-se pela quarta vez na história do Campeão dos Campeões que se celebrou no domingo no Dignity Health Sports Park em Carson, Califórniacom uma vitória por 2 a 1 sobre os Tuzos do Pachuca.

Como o Campen de Campeones marcou os gols?

O único gol da partida veio depois de uma bela jogada coletiva da equipe de Robert Dante Siboldi aos 32 minutos, quando Fernando Gorriarn pegou na bola e abriu pela direita onde Luis Quiones estava na posição perfeita para receber a bola desmarcada. O colombiano fez um brilhante passe de pé esquerdo para Juan Pablo Vign fazer uma diagonal atrasada para Gorriarn empurrar a bola para a rede que estava indefesa pela cicatriz Ustari.

No segundo tempo, Vign teve mais uma chance de fazer 2 a 0, mas seu chute acertou a trave para a sorte dos fidalgo equipe.

A partida foi decidida aos 76′, quando Nicols Ibaez fez um impressionante chute rasteiro que passou pelo meio da área fazendo colocar o Tigres por cima.

Pachuca também conseguiu marcar presença depois que um gol de Tony Figueroa marcou o início do fim para a equipe quando o gol passouno entanto, o Tigres não deixou chegar perto da vitória depois que mudou de estratégia para manter a vantagem e terminar o jogo por cima.

O que vem a seguir para Tigres e Pachuca?

O Tigres estreia-se na primeira jornada do Apertura 2023 no próximo sábado, 1 de julho, quando recebe o Puebla, enquanto o Pachuca visita o Mazatlan, na sexta-feira, 30 de junho.