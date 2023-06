TikToker Carl Eiswerth morre aos 35 anos após acidente de trânsito

Carl Eiswerthum influenciador e estrela do TikTok com quase meio milhão de seguidores, faleceu na terça-feira, 14 de junho, conforme confirmado por sua mãe.

A agência de notícias americana TMZ, que relatou Carlda morte de aos 35 anos, citaram fontes próximas de sua família. A mãe dele, Janetedisse que Carl estava no banco do passageiro enquanto o carro era dirigido por um amigo próximo do criador do conteúdo. O veículo deles foi atingido por outro carro no meio de um cruzamento.

Vale a penaA família está organizando eventos comemorativos. Conforme relatado pelo veículo mencionado, a família da estrela do TikTok está planejando dois eventos para permitir que todos Carlseguidores de para participar e dar um último adeus ao influenciador. Além disso, para aqueles que não puderem comparecer, pretendem transmitir ao vivo a cerimônia fúnebre nas redes sociais.

O destino de CarlA conta TikTok de, onde ele costumava enviar vídeos, permanece incerta. A mãe dele, Janeteexplicou que não sabe se se encarregará disso ou se restará algum material inédito a ser compartilhado.

Os detalhes do acidente não foram esclarecidos. A rodovia onde ocorreu o incidente foi interditada temporariamente para permitir que as autoridades realizem as investigações necessárias. Segundo sua mãe, Carl faleceu devido aos ferimentos sofridos no acidente.