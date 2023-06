Tiroteio em massa após a conquista do título do Nuggets decorrente de tráfico de drogas que deu errado, dizem policiais

O tiroteio em massa após a vitória do campeonato do Nuggets em Denver na manhã de terça-feira parecia ter sido desencadeado por um tráfico de drogas que deu errado… isso de acordo com os policiais.

Um porta-voz do Departamento de Polícia de Denver. fizeram a revelação na tarde de terça-feira… explicando que descobriram dinheiro, armas de fogo e o que parecia ser fentanil no local – todos os sinais que apontam para um negócio de drogas fracassado.

Duas pessoas, disse o porta-voz, estão sob custódia da polícia – embora seu envolvimento exato permaneça incerto.



Reproduzir conteúdo de vídeo



Departamento de Polícia de Denver

Das 10 pessoas que ferimentos de bala sustentados, as autoridades disseram acreditar que cinco ou seis eram espectadores inocentes. Todos os 10, felizmente, estão agora em “condições razoáveis”, de acordo com as autoridades… embora cinco ainda permaneçam no hospital.

Os tiros começaram a cerca de um quilômetro da Ball Arena por volta das 12h30 … cerca de três horas e meia depois que o Denver venceu o Miami para ganhar o título da NBA no jogo 5.

As autoridades elogiaram as ações dos policiais que responderam – divulgando um vídeo da cena que mostrava policiais correndo em direção aos tiros em um esforço para manter as pessoas seguras.



Reproduzir conteúdo de vídeo



Departamento de Polícia de Denver

Uma investigação sobre tudo isso, acrescentaram as autoridades, continua em andamento.