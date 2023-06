Titan Submarine: Novo mergulho ordenado para recuperar destroços e determinar a causa da tragédia mortal

O relógio do Titan Submarine chegou ontem a uma conclusão trágica no fundo do Oceano Atlântico, onde foi confirmada a implosão da embarcação. De imediato, uma nova expedição começou a chegar ao local da tragédia e tentar recuperar os destroços do veículo implodido, bem como reunir provas que ajudem a apurar com mais precisão o que aconteceu.

A empresa Pelagic Research Services, proprietária do veículo operado remotamente (ROV) que encontrou os destroços do Titan, informou que um novo mergulho será realizado nesta sexta-feira. Para fazer isso, eles enviaram novamente o ROV Odysseus 6K da Pelagic Research Services do navio Horizon Arctic no Atlântico Norte para retornar ao local onde o Titanic está.

“A missão é continuar mapeando e documentando a área e ajudar na recuperação direta de detritos”, disse a empresa em comunicado.

O contra-almirante John Mauger, da Guarda Costeira dos EUA, alertou que os trabalhos de resgate dos destroços continuariam em resposta à tragédia, embora em seu relatório na quinta-feira, ele dissesse que os destroços encontrados eram consistentes com uma “implosão catastrófica”, causada por uma ruptura e afundamento causados ​​pelo aumento da pressão externa.

Neste momento, faltam alguns dados para realmente dizer o que aconteceu antes da implosão

Roger Garcia, diretor de operações da base subaquática Aquarius, na Flórida, explicou à agência de notícias EFE que a implosão pode ter sido resultado de um “enfraquecimento lento e gradual do material da câmara” após mergulhos anteriores a grandes profundidades.

“Com base nos detritos encontrados, o que aparentemente aconteceu foi que a câmara de pressão do submersível não suportou naquelas profundidades a alta pressão, de até 5.800 libras”, o que causou uma “implosão instantânea”, disse Garcia, que também é mergulhador oficial de segurança da Florida International University (FIU).