Titan Submarine: ‘Virou pó’: as chances de recuperar os corpos subaquáticos do Titanic são sombrias, dizem especialistas

TO submersível OceanGate que implodiu tinha quatro turistas a bordo e há uma missão de exploração para recuperar seus corpos, no entanto, especialistas afirmam que as chances de trazer de volta os restos mortais não são boas.

Neste ponto, os detalhes sobre a implosão são um tanto especulativos, pois a recuperação dos detritos a serem estudados ainda não aconteceu.

A embarcação está a 12.500 pés abaixo do nível do mar e devido às especificidades do desastre, os esforços de recuperação parecem ser uma situação complicada.

O contra-almirante John Mauger, da costa dos EUA, abordou a situação em uma entrevista coletiva recentemente, alegando que

“Este é um ambiente incrivelmente implacável lá no fundo do mar e os destroços são consistentes com uma implosão catastrófica da embarcação”.

Recuperação dos destroços do OceanGate não é tão fácil quanto parece

“Continuaremos a trabalhar e vasculhar a área lá embaixo, mas não tenho uma resposta para prospects no momento.”, elaborou Mauger.

Ofer Ketter que é um especialista experiente em submersíveis e co-fundador de outra empresa privada de embarcações submarinas, falou com o NY Post e mencionou que a pressão do oceano desempenha um papel importante na recuperação dos restos mortais do passageiro.

“Para mim, faz todo o sentido que a câmara, a câmara de pressão onde os passageiros estão sentados, não tenha resistido à pressão por causa do material em que foi construída.“, disse Ketter.

“E foi exatamente isso que implodiu e virou pó. Tudo o mais que era feito de titânio ou talvez outros aços sobreviveu, e foi isso que foi encontrado.” ele elaborou

Ao falar sobre a morte da vítima, ele acrescentou “Eles nunca souberam que isso aconteceu, o que é realmente muito positivo nesta situação tão negativa..”

Enquanto isso, o Dr. Peter Girguis, um professor da Universidade de Harvard lança alguma luz sobre o evento catastrófico com a agência de notícias”Quando um tanque de mergulho está cheio demais, há um dispositivo de segurança que libera o gás muito rapidamente,“.

As vítimas do OceanGate incluem Suleman Dawood, Shahzada Dawood e Hamish Harding junto com o explorador do Titanic Paul-Henri Nargeolet e o fundador e CEO da OceanGate, Stockton Rush.