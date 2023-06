Tivemos um problema ao carregar novas pessoas, desculpe por essa dobradiça

Se você está online em busca de sua alma gêmea ou parceiro de engate, certamente pode ter tentado o Hinge. Para o desconhecido, Hinge é um aplicativo de namoro de mídia social popular que, por meio deles, deve ser excluído quando o trabalho estiver concluído. Como resultado, muitas pessoas tentam a sorte. No entanto, recentemente, ao usar o recurso Descobrir no Hinge, muitos usuários tiveram um problema ao carregar novas pessoas, desculpe por esse erro.

Se você também está vendo o mesmo erro ao encontrar seu parceiro, nós o cobrimos. Neste guia, ajudaremos você a corrigir a dobradiça de erro Encontramos um problema ao carregar novas pessoas, desculpe por essa dobradiça e também discutiremos por que isso está acontecendo.

O que é o erro Encontramos um problema ao carregar novas pessoas?

Se você usa o Hinge há algum tempo, pode ter encontrado o erro Encontramos um problema ao carregar novas pessoas. Este erro geralmente acontece quando alguém está procurando por um parceiro. Há um recurso conhecido como Discover. Esse recurso permite que os usuários encontrem alguém próximo e tentem colocar a partida contra eles. No entanto, quando os usuários tentam isso, eles se deparam com um erro que diz que o sistema teve um problema ao carregar novas pessoas.

O problema pode estar do seu lado ou do lado deles. Mais comumente, é o cache corrompido que está causando o problema. Se você já sabe como se livrar disso, pode fazer isso e tentar usar o Hinge novamente. Caso contrário, continue lendo nosso guia para experimentar outros passeios.

Como corrigir Tivemos um problema ao carregar novas pessoas, desculpe pela dobradiça? – Problemas de login da dobradiça

Se você está cansado do erro Encontramos um problema ao carregar novas pessoas, desculpe por esse erro na dobradiça, é hora de começar a solucionar a causa raiz. Na maior parte do tempo, a culpa é do servidor do Hinge, mas às vezes o dispositivo também pode funcionar mal. Com isso dito, aqui está tudo o que você pode tentar.

Espere por algum tempo

Às vezes, o serviço do Hinge está inoperante. Como resultado, o recurso Descobrir pode não funcionar e você pode obter o erro Encontramos um problema ao carregar novas pessoas, desculpe por isso. Portanto, sua melhor opção aqui é esperar até que o pessoal da Hinge resolva o problema.

Verifique a sua conexão com a internet

É possível que sua conexão com a Internet não seja tão rápida para fazer o Hinge funcionar bem. Como resultado, se a velocidade da sua internet estiver abaixo de 5 Mbps, o Hinge pode não funcionar como esperado e mostrar o erro Encontramos um problema ao carregar novas pessoas, desculpe por isso.

Se você não tem certeza sobre sua internet, você pode acessar Speedtest.net e verificar a velocidade da sua internet. Se você acha que sua velocidade está lenta, tente se aproximar do roteador de internet.

Caso você esteja usando um ponto de acesso móvel, fale com seu provedor de serviços ou tente conectar-se a uma rede Wi-Fi e, em seguida, use o Hinge. Se a velocidade da Internet não for uma preocupação para você, passe para a próxima correção.

Verifique suas configurações de localização

O Hinge é um aplicativo de namoro popular e o Discover é um recurso que ajuda você a encontrar parceiros. No entanto, isso funciona da melhor maneira se as configurações de localização forem definidas como precisas e também se as permissões forem fornecidas.

Na maioria das vezes, vimos usuários negando permissões de localização e tentando usar o Hinge. Mas isso não vai funcionar assim. Você deve conceder permissão de localização adequada e, se possível, configurá-la para compartilhar uma localização precisa. Só então funcionará com precisão. Se você não sabe como fazer, siga estas etapas:

Pressione e segure o aplicativo Hinge por 3 segundos. Agora, toque em Informações do aplicativo ou (eu) botão. Depois disso, role para baixo e clique em Permissões. Toque em Localização e depois clique em Permitir.

Quando tudo estiver no lugar, abra o Hinge e tente usar o Discover novamente. Desta vez, você não receberá esse erro.

Todo desenvolvedor de aplicativo se esforça para trabalhar duro e garantir que não haja problemas com seu aplicativo. Como resultado, o Hinge, como qualquer outro aplicativo, lança atualizações periódicas para seu aplicativo. Se você não atualiza seu aplicativo Hinge há algum tempo, agora é hora de atualizá-lo e resolver seu problema.

Caso não saiba como fazer, basta abrir a PlayStore ou AppStore, procurar por Hinge e clicar em Atualizar. Isso deve funcionar e você está pronto para ir.

Limpar cache do aplicativo

Se o seu problema de Encontramos um problema ao carregar novas pessoas, desculpe por isso ainda não foi resolvido, provavelmente é porque seu aplicativo Hinge tem um cache de aplicativo corrompido. O problema é bastante sinônimo para usuários de Android e iPhone. Portanto, qualquer dispositivo que você usa, um cache de aplicativo corrompido pode se infiltrar e atrapalhar sua experiência. Aqui estão as etapas para remover o cache de seus dispositivos:

Para Android:

Pressione e segure o aplicativo Hinge. Toque em (eu) ou Aplicativo Informações. Clique em Armazenar Uso. Finalmente, toque em Apagar os dados.

Para iPhone:

Abrir Configurações. Agora toque em Em geral. Vá para Armazenamento do iPhone. Encontrar Dobradiça e toque nele. Role para baixo e clique em Descarregar aplicativo.

Depois que as etapas acima forem seguidas, você poderá abrir o Hinge e começar a usá-lo e verificar se o erro ocorre novamente ou não. Se sim, passe para a próxima correção.

Limpar dados do aplicativo

Se você estiver usando um telefone Android, limpar os dados do aplicativo é outra opção para corrigir o erro Encontramos um problema ao carregar novas pessoas, desculpe por esse erro na dobradiça. Assim como o cache do aplicativo, os dados do aplicativo também podem ser corrompidos e causar vários problemas, como o recurso Discover não funcionar e muitas outras coisas. Se você não sabe como limpar os dados do aplicativo, siga estas etapas:

Pressione e segure o aplicativo Hinge. Toque em (eu) ou Aplicativo Informações. Clique em Armazenar Uso. Toque em Claro Dados. Reiniciar seu dispositivo.

Depois que o dispositivo for reiniciado, você não enfrentará o problema novamente. Se você ainda estiver enfrentando o problema, há algo errado com o próprio aplicativo. Agora é do seu interesse esperar um pouco até que o Hinge corrija o problema.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode corrigir Encontramos um problema ao carregar novas pessoas, desculpe por esse erro na dobradiça. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver algum problema ou dúvida, comente abaixo e tentaremos ajudá-lo. Fora isso, você não precisa fazer mais nada, e a própria dobradiça corrigirá seu problema com o tempo.

