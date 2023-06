Tobias Harris descarrega em torcedores do 76ers e diz que o trocariam por um biscoito

EUse você perguntou alguns Philadelphia 76ers torcedores façam uma lista de seus jogadores favoritos no time, é improvável que Tobias Harris apresentaria muito proeminentemente – se em tudo.

Desde a assinatura de um contrato máximo de $ 180 milhões em 2019, Harris tornou-se um vilão para Filadélfia fãs, que continuam sedentos pelo primeiro campeonato da franquia em quatro décadas. Harris teve uma média de apenas 14,7 pontos por jogo durante a temporada regular de 2022/23, uma média que subiu para 15,3 pontos nos playoffs – longe de valer o dinheiro, pelo menos aos olhos de voraz Sixers fãs.

Harris parece estar adotando o papel de vilão – se seus comentários de um evento de caridade na terça-feira são uma indicação.

Harris garante a si mesmo

Ao abordar rumores comerciais recentes e críticas ao seu jogo, Harris reclamou o 76ers fãs não apreciam tudo o que ele oferece – e ele se comprometeu a ajudar Filadélfia encerrar sua seca de campeonatos.

A próxima temporada é o último ano do contrato altamente criticado de Harris, que pagará a ele um salário de mais de US$ 39 milhões – um valor que ocupa quase 30 por cento do cap sheet do 76ers. Embora Harris deva continuar a ser um jogador eficiente – ele acertou mais de 50% dos arremessos em duas das últimas três temporadas – seu papel pode mudar sob o comando do novo técnico do 76ers, Nick Nurse.

O pai de Harris entra em cena

Parte de Harris‘ resposta longa na terça-feira foi condicionada por comentários de seu pai, torreno “Negócios de Esportes” podcast.

Torrel Harrisque também é agente de seu filho, disparou um tiro de advertência para Enfermeira contra fazer Tobias uma terceira ou quarta opção no Filadélfia crime no próximo ano.

torreAs observações de seu filho podem ser interpretadas como uma forma de avaliar o interesse nos serviços de seu filho em todo o mundo. NBA – especialmente quando o jogador entra no último ano de seu contrato. Resta saber como o 76ers‘ nova equipe usará Harris — ou se gerente geral Daryl Morey tomará a decisão de suas mãos ao negociá-lo.