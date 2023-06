Tokens de fãs: os detentores de tokens de fãs ajudam a projetar a nova camisa do Atlas FC

EUt é um ano desde Atlas anunciou que seria o primeiro clube mexicano a lançar seu Token Token.

Foi no dia 20 de junho de 2022 que se juntaram a uma família que já incluía PSG, Barcelona, ​​​​Arsenal, AC Milan, Juventus, Flamengo, Millonarios e Corinthiansentre muitas outras equipes.

Portanto, é um bom momento para destacar a nova experiência exclusiva que está sendo disponibilizada aos seus Atlas porta-fichas: desenhar um dos uniformes para a próxima temporada, função que tem dado um grande resultado e que tem levado o clube mexicano a se sentir ainda mais próximo de seus torcedores.

“Eles escolheram a base”, como enfatiza o time mexicano, e o clube fez o resto. Uma camisa inspirada na paixão e união dos tricampeões da Liga MX de Jalisco.

O que é Socios.com e Tokens de Fã?

O Socios.com é a plataforma por trás dos Fan Tokens, os ativos digitais que estão transformando a maneira como os torcedores interagem com seus times favoritos. Por meio dos Fan Tokens, os torcedores têm acesso a promoções e descontos especiais, participam das decisões do time por meio de pesquisas e ganham prêmios e brindes exclusivos, desde mercadorias oficiais autografadas até experiências únicas, como disputar uma partida no estádio de seu time ao lado de uma lenda do clube.

A Socios.com trabalha com mais de 150 organizações esportivas de 10 disciplinas diferentes em 25 países diferentes. Na Espanha, o Socios.com é parceiro oficial da LaLiga Santander e do Atlético de Madrid, Barcelona, ​​​​Sevilha, Real Sociedad, Valência e Levantebem como o clube de esports Team Heretics.

A Socios.com pertence à Chiliz, empresa líder em soluções de blockchain para a indústria de esportes e entretenimento. No México, Atlas FC, Clube Tigres UNAL, Chivas e Clube América são os clubes que atualmente possuem seus Tokens de Torcedor.