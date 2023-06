Tokens de torcedor: O nascimento de um ícone: ganhe uma camisa autografada por Leo Messi com o colecionável do Socios.com

‘O nascimento de um ícone’ é o novo colecionável digital que o Socios.com, o fichas de fãs plataforma, disponibilizou aos seus fãs tokens para celebrar Leo Messianiversário de. A estrela argentina completou 36 anos em 24 de junho e você terá até 28 de junho para reivindicar seu colecionável digital com o qual também poderá ganhar um autografado Messi jérsei.

“Comece seu legado. Reivindique o ícone. Comemore o nascimento do maior jogador de todos os tempos com o primeiro colecionável digital da coleção GOAT. Reivindique o seu gratuitamente antes de 28 de junho e tenha uma chance exclusiva de ganhar uma camisa autografada”, é o que A campanha da Socios.com diz em seu site.

Uma oportunidade única que tem prazo, 28 de junho, por isso os meios de comunicação oficiais do Socios.com enfatizaram para lembrá-lo. Não é todo dia que você consegue uma camisa autografada pelo atual campeão da Copa do Mundo com a Argentina.

O que é o Socios.com e os tokens de fãs?

O Socios.com é a plataforma por trás dos Fan Tokens, os ativos digitais que estão transformando a maneira como os torcedores interagem com seus times favoritos. Por meio dos Fan Tokens, os torcedores têm acesso a promoções e descontos especiais, participam das decisões do time por meio de pesquisas e ganham prêmios e brindes exclusivos, desde mercadorias oficiais autografadas até experiências únicas, como disputar uma partida no estádio de seu time ao lado de uma lenda do clube.

A Socios.com trabalha com mais de 150 organizações esportivas de 10 disciplinas diferentes em 25 países diferentes. Na Espanha, o Socios.com é parceiro oficial da LaLiga e Atlético de Madrid, Barcelona, ​​​​Sevilha, Real Sociedad, Valência e Levante, bem como o clube de esports Team Heretics. A Socios.com é propriedade da Chiliz, empresa líder em soluções blockchain para a indústria de esportes e entretenimento.