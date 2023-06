Tokens de torcedor: o Stadio Olimpico da Roma se torna uma sala de fuga para os detentores de tokens de torcedor

Estádio Olímpico tornou-se uma sala de fuga para AS Roma Portadores de Tokens de Torcedor. Foi uma experiência inesquecível que aconteceu em abril, durante a partida entre Roma e Udinesequando aconteceu uma iniciativa única no cenário do futebol italiano, organizada pelo clube Giallorossi e Socios.com.

Seis torcedores da Roma foram selecionados entre mais de 400 participantes na competição intitulada “Fan In The Box”, reservada para detentores de $ASR Fan Tokens com uma experiência VIP inesquecível em disputa para a partida contra a Udinese. Dentro da suíte Socios.com no Stadio Olimpico, os sortudos vencedores desfrutaram primeiro da companhia da lenda Giallorossi Vicente Candela.

Além disso, antes do início do jogo, uma cortina cobriu a janela da sala, bloqueando a visão do campo. Os seis tokenistas foram, assim, catapultados para um jogo do tipo escape room, onde tiveram que superar vários obstáculos, incluindo desafios gastronômicos com tema carbonara e quizzes sobre a história de sua amada Roma.

Tudo funcionou bem como o AS Roma os tokenistas conseguiram resolver os quebra-cabeças que lhes permitiram assistir a uma partida que certamente não esquecerão.

A partida terminou com uma vitória por 3 a 0 pouco antes da segunda mão das quartas de final da Liga Europa contra Feyenoord.

O que é o Socios.com e os tokens de fãs?

O Socios.com é a plataforma por trás dos Fan Tokens, os ativos digitais que estão transformando a maneira como os torcedores interagem com seus times favoritos. Por meio dos Fan Tokens, os torcedores podem acessar promoções e descontos especiais, participar das decisões do time por meio de pesquisas e ganhar prêmios e brindes exclusivos, desde produtos oficiais assinados até experiências únicas, como jogar no estádio de seu time ao lado de uma lenda do clube.

A Socios.com trabalha com mais de 150 organizações esportivas de 10 disciplinas diferentes em 25 países diferentes. Na Espanha, o Socios.com é parceiro oficial da LaLiga Santander e do Atlético de Madrid, Barcelona, ​​​​Sevilha, Real Sociedad, Valência e Levante, bem como o clube de esports Team Heretics. Na Inglaterra, há times como Manchester City, Arsenal, Leeds United, Aston Villa, Everton e Crystal Palace. A Socios.com pertence à Chiliz, empresa líder em soluções de blockchain para a indústria de esportes e entretenimento