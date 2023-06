Tokens de torcedor: Racing de Avellaneda realiza um sonho ao oferecer a um torcedor dedicado a oportunidade de assistir a uma partida no El Cilindro

Aé o primeira divisão argentina chega ao fim de sua primeira fase, com River Plate liderando a classificação, Racing Clube de Avellaneda continua sendo um forte candidato. Conhecido como “A Academia” na Argentina, o clube convidou um torcedor, Diego Castillo, para participar de uma experiência de jogo verdadeiramente especial, graças ao Socios.com.

Castillo teve a oportunidade exclusiva e inigualável de visitar o estádio, tanto por dentro quanto por fora. Ele explorou a história do clube na sala de troféus, pisou no gramado onde os jogadores jogariam e visitou as áreas mais importantes do estádio.

Após a turnê, Castillo aproveitou o jogo de uma posição privilegiada, oferecendo a ele uma perspectiva única para torcer por seu amado clube e vivenciar a atmosfera vibrante.

A partida terminou empatada, com o time da casa assumindo a vantagem inicialmente com um gol de Aníbal Morenomas Barracas Central igualando nos momentos finais. Independente do resultado, foi uma experiência inesquecível facilitada pelo Socios.com.

O que são Socios.com e Tokens de fãs?

O Socios.com é uma plataforma que cria Fan Tokens, ativos digitais que revolucionam a interação do torcedor com seus times favoritos.

Por meio dos Fan Tokens, os torcedores têm acesso a promoções exclusivas, descontos e a oportunidade de participar das decisões do time por meio de pesquisas.

Eles também têm a chance de ganhar prêmios e experiências únicas, desde mercadorias oficiais autografadas até encontros únicos, como jogar uma partida no estádio de seu time ao lado de uma lenda do clube.

O Socios.com colabora com mais de 150 organizações esportivas em 10 disciplinas diferentes em 25 países. Na Espanha, o Socios.com é parceiro oficial da LaLiga, Atlético Madrid, Barcelona, ​​​​Sevilha, Real Sociedad, Valência, Levantee clube de esports Team Heretics.

Na Argentina, suas parcerias incluem Club Atletico Independiente, Racing Club, River Plate, e a seleção nacional. A Socios.com é uma subsidiária da Chiliz, uma empresa líder em soluções de blockchain especializada na indústria de esportes e entretenimento.