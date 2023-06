Tom Brady aproveita um dia de mergulho no mar com seus filhos em um refúgio na Europa

Tom Brady está vivendo a vida ao máximo durante seu primeiro ano de aposentadoria, depois de encerrar a carreira de maior sucesso em NFL história até agora. Atualmente, ele está curtindo uma escapada na Europa com seus filhos Jack, Benjamin e Vivi. Para as férias do dia dos pais, o ex-QB decidiu levar os filhos para as ilhas da Grécia e curtir o mar dentro de um iate. O vídeo de Brady mostra seus filhos Benjamin e Jack pulando da plataforma e o QB seguindo o exemplo com uma legenda engraçada. Mesmo que o divórcio para Gisele Bündchen é bastante recente, Brady ainda está muito presente na vida de seus filhos e os co-cria com sucesso com as duas mães de seus bebês. Jack, de 15 anos, é o filho mais velho que teve com a atriz Bridget Moynahan. Benjamim, 13, e Vivian10 são os dois filhos que teve com a supermodelo brasileira.

Ambas as mamães bebês não têm problemas com Tom Brady ser pai de todos os três filhos e sempre ter um relacionamento amigável para o benefício das crianças. Tom Brady manteve-se próximo do esporte que ama, ao mesmo tempo em que desempenha o papel de pai de seus três filhos. Ele assinou um contrato muito lucrativo de $ 375 milhões de 10 anos com Fox Sports que iniciará sua carreira de radiodifusão durante o outono de 2024. Além disso, ele recentemente fez uma oferta para comprar um bife minoritário do Las Vegas Raiders que está pendente de aprovação do resto do NFL os Proprietários. Enquanto tudo isso já está acontecendo, Tom está fazendo o possível para aproveitar o tempo livre que tem com as crianças.

Mensagem de Dia dos Pais de Tom Brady para seus filhos

Dia dos Pais faleceu recentemente e Tom Brady não perdeu a oportunidade de escrever uma linda mensagem dirigida aos seus três filhos. Isso é o que Tom escreveu no Instagram sobre o quanto seus filhos significam para ele: “Agora tenho três lindos anjos meus que tenho a alegria de ver crescer. Ser pai é a melhor coisa da minha vida. Aprendi muito sobre o que é preciso do meu pai e poder passar isso para Jack, Benny e Vivi significa o mundo para mim. Eles me ensinaram a estar presente (ainda trabalhando nisso diariamente) e valorizar cada momento (principalmente) que temos em família, porque isso é o que mais importa. O amor deles pelos outros e o altruísmo constante me deixam tão orgulhoso de ser o pai deles”.