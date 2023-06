Tom Brady chora ao falar sobre o impacto de Bill Bellichick em sua carreira na NFL

EUImagine que você não é considerado um dos melhores clientes em potencial durante um Rascunho da NFL, as pessoas não acham que você vai chegar longe na liga. Então o Patriotas da Nova Inglaterra treinador vê algo em você que ninguém mais viu. Esse algo é um espírito competitivo que você sempre teve, mas só você viu em si mesmo naquele momento. Tom Brady teve exatamente esses sentimentos quando o treinador Bill Bellichick confiava nele. Depois da carreira incrível que teve, ganhando seis anéis junto com o treinador. Era apenas normal que Tom Brady choraria quando as pessoas perguntassem sobre o impacto que Bellichick teve em sua carreira. Brady foi questionado diretamente sobre isso durante o último episódio de seu ‘Vamos!‘ podcast.

Foi fácil para Tom Brady para descrever o que Patriotas da Nova Inglaterra treinador significa para ele e fica chocado com isso. Este deve ser um dos momentos mais emocionantes que você verá de Tom Brady. Apesar dos altos e baixos que tiveram no relacionamento, Brady sempre olhará para Bill como uma figura paterna dentro do esporte. Qual a razão para Bellichick deixar Tom Brady ir para o Tampa Bay Buccaneers, este clipe mostra quanto amor, respeito e admiração Brady tem por seu ex-treinador. Se Bill visse esse clipe, provavelmente também choraria.

Tom Brady e Bill Bellichick estão em jornadas diferentes agora

Agora que os dois estão passando por diferentes capítulos de suas vidas, Bill Bellichick está finalmente começando a flertar com a ideia de aposentadoria. Enquanto Tom Brady está iniciando uma nova carreira na radiodifusão que o levará a alturas diferentes. O quarterback de maior sucesso na história da NFL está apenas começando com o que fará a seguir. Bellichick já teve uma vida longa e uma carreira frutífera. Quando ele desistir do cargo de técnico, provavelmente permanecerá ligado ao New England Patriots de alguma forma ou forma. Aquele time é a vida dele e ele vai continuar dedicando sua existência a ele até não poder mais trabalhar.