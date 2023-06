Tom Brady e Patrick Mahomes são “perfeccionistas maníacos”, segundo Blaine Gabbert

Cchapéu são as chances de um jogador ser capaz de se juntar a ambos Tom Brady e Patrick Mahomes? Bem, Blaine Gabbert posso responder a isso… Depois de três temporadas como back-up de Brady no Bucaneiros de Tampa Bay, em abril ele assinou com Kansas City Chiefs para trabalhar lado a lado com Mahomes.

Com Tom Brady sendo indiscutivelmente o maior zagueiro de todos os tempos, e Patrick Mahomes a caminho de disputar aquele título, é inevitável questionar-se sobre as semelhanças e diferenças entre eles, que acabaram por levá-los a ser astros da NFL. E Blaine Gabbert deu alguns insights sobre isso.

“Eles são perfeccionistas maníacos… E quero dizer isso da maneira mais cativante possível. Eles são os dois melhores, na minha opinião, que já jogaram o jogo. Ver as semelhanças, como funcionam na sala de reunião, no campo de prática. São jogadores completamente diferentes, como todos sabemos, mas a maneira como eles abordam o jogo, dentro e fora do campo de futebol é exatamente o mesmo”, explicou Gabbert na sexta-feira.

A trajetória de Blaine Gabbert na NFL

Blaine Gabbert foi selecionado pelo Jacksonville Jaguars com a 10ª escolha geral durante a primeira rodada de o Draft de 2011 da NFL. Ele foi o zagueiro titular nos primeiros dois anos, mas depois as lesões começaram. Eventualmente foi negociado para o São Francisco 49ers em 2010.

Depois de três temporadas como zagueiro reserva do 49ers, ele passou um ano no Arizona, e outro com o Titãs do Tennessee, antes de finalmente pousar com o Tampa Bay Buccaneers em 2019. Em fevereiro de 2021, ele conquistou seu primeiro campeonato da NFL após a vitória dos Bucs sobre Cidade de Kansas no Super Bowl LV.

Alguns meses atrás, ele se matriculou no Chefes, ansioso para obter seu segundo anel como zagueiro reserva.