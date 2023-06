Tom Brady encerra as especulações dos Raiders, estou aposentado para sempre!

Tom Brady NÃO está saindo da aposentadoria para jogar como zagueiro no time que em breve possuirá … dizendo enfaticamente que um retorno ao campo de futebol simplesmente não acontecerá, apesar das especulações intermináveis.

Em entrevista à Sports Illustrated, o campeão do Super Bowl de 46 anos, sete vezes vencedor, deixou claro que está feito para sempre … e não haverá aposentadoria desta vez.

“Tenho certeza de que não vou jogar de novo. Tentei deixar isso claro e odeio continuar a professar isso ‘porque já disse isso às pessoas muitas vezes, mas estou ansioso pelo meu trabalho de radiodifusão na FOX no ano que vem”, disse Brady.

Tom, quem aposentado pela segunda vez em fevereiro, continuou … “Estou ansioso pela oportunidade com os Raiders e estamos no processo disso junto com outras coisas diferentes das quais faço parte profissionalmente e em minha vida pessoal.”