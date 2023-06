Tom Brady fala sobre Bill Belichick três anos depois de deixar os Patriots

Raposentado NFL quarterback Tom Brady deixou o Patriotas da Nova Inglaterra em 2020 e conquistou um Super Bowl com o Tampa Bay Buccaneerso tempo todo Bill Belichick lutas na nova era da organização.

Brady, 45, deu várias entrevistas na quinta-feira e disse ESPN que ele teve “muita sorte” por ter jogado pelo Belichick a maior parte de sua carreira.

Robert Kraft confirma que Tom Brady fará um retorno especial aos Patriots

“Ele confiava muito no que eu estava fazendo em campo, e isso acontecia nos dois sentidos”, disse Brady. “Em última análise, nosso sucesso foi porque muitas pessoas na organização, como o técnico Belichick sempre disse, ‘faça o seu trabalho’, e eu fiz como zagueiro e líder.”

O heptacampeão também enfatizou que “aprendeu muito” com Belichick, que está entrando em sua 24ª temporada na Nova Inglaterra.

Belichick, 71, foi uma das primeiras pessoas a enviar uma mensagem de texto para Brady após sua vitória no SB com os Bucs, de acordo com o próprio lendário QB.

Reencontro de Bill Belichick e Tom Brady

Brady e Belichick se reunirão no Gilette Stadium durante a abertura da próxima temporada do time.

A franquia celebrará a carreira de Brady, especialmente agora que ele deixou sua aposentadoria bem clara.

“Tenho certeza de que não vou jogar de novo, então tentei deixar isso claro e odeio continuar a professar isso, porque já disse isso às pessoas muitas vezes”, disse Brady Esportes ilustrados.

Brady também afirmou que uma das coisas que o deixa aliviado como o NFL temporada se aproxima é que ele não terá mais que ver Aaron Donald vindo para ele no campo.