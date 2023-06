Tom Brady finalmente cancela o último projeto que o ligava a Gisele Bündchen

Tom Brady e Gisele Bündchen, que finalizaram o divórcio no final do ano passado, estavam construindo uma casa conjugal na Flórida. O aposentado NFL quarterback finalmente cancelou os planos de construção e agora está trabalhando em um apartamento de solteiro de $ 35 milhões, de acordo com o New York Post.

Brady, 45, comprou a propriedade exclusiva de Indian Creek Island por US $ 17 milhões em 2020 com sua ex-esposa. A casa da família foi criada para incluir um jardim orgânico e de meditação, um terraço para ioga, uma cozinha ao ar livre, uma quadra de pickleball e muito mais.

Bundchen, 42, foi claramente o responsável pelo projeto, que agora será uma “nova residência unifamiliar de dois andares com prédio de segurança, academia, cabana, piscina, quadra de esportes, emergência, paisagismo, sistema séptico”. New York Post.

Brady recebeu a propriedade de Indian Creek Island durante o acordo de divórcio em outubro. A construção foi interrompida em meio à disputa, mas ele finalmente pagou a mão de obra e os materiais dos trabalhadores, enquanto iniciava um novo projeto.

A casa da família teria 17.000 pés quadrados, mas a caverna do homem de Brady deve abranger mais de 20.200 pés quadrados.

Tom Brady pede empréstimo

Brady vale cerca de US $ 512 milhões, mas até ele precisa pedir um empréstimo ao banco para construir sua casa.

o sete vezes Super Bowl A Champion fez um empréstimo para construção de US$ 35 milhões com uma taxa de juros anual de 8,25%.

Cancelar o que seria a casa de sua família é a prova de que Brady está pronto para seguir em frente com seu futuro.

Brady e Bundchen, no entanto, ainda precisam ser pais. Na verdade, ela comprou uma propriedade de $ 11,5 milhões em outubro do outro lado da água do projeto de construção de Brady, então eles serão vizinhos.