Tom Brady lamenta a morte de Ryan Mallett, ‘perdemos um grande homem’

A lenda do Patriots – que foi companheiro de equipe de Mallett na Nova Inglaterra de 2011 a 2013 – postou a mensagem em sua página do Instagram … acrescentando: “Obrigado por tudo, Ryan”.

A postagem foi postada apenas algumas horas depois que os policiais disseram que Mallett se afogou enquanto nadava no Golfo do México na tarde de terça-feira.

De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Okaloosa, Mallett fazia parte de um grupo de nadadores que estava “lutando para voltar à costa” depois de entrar na água por volta das 14h12.