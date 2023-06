Tom Brady revela que terá ‘envolvimento muito limitado’ se se tornar co-proprietário do Las Vegas Raiders

EUuma entrevista recente com o Associated Presslenda do futebol Tom Brady revelou que está prestes a se tornar co-proprietário oficial da Las Vegas Raiders. No entanto, os fãs não devem esperar que o zagueiro assuma um papel excessivamente ativo nas operações e gerenciamento do time.

Brady, um ícone no NFLdeixou claro que seu envolvimento com o invasores vai ser “muito passivo.” Apesar disso, ele enfatizou seu compromisso de longo prazo com a equipe e a liga como um todo.

“Isso é algo que estou interessado em fazer pelo resto da minha vida. Isso não é algo que eu estou fazendo por um ano ou dois anos,” explicou Brady. Enquanto ele assume suas responsabilidades com seus Trabalho de radiodifusão da Fox sério, ele expressou seu entusiasmo pela oportunidade de se envolver no NFL e contribuir de forma positiva.

A transição de Tom Brady para propriedade e transmissão gera expectativa no mundo dos esportes

Tendo em conta os relatórios anteriores de oferta de Brady para se tornar um proprietário minoritário, a natureza limitada de seu papel com o invasores não chega a ser uma surpresa. Foi mencionado anteriormente que seu investimento seria “passiva,” e os comentários recentes de Brady agora confirme este aspecto.

No entanto, comentários de Brady também sugerem que ele pode aspirar a assumir um papel mais ativo com a equipe no futuropossivelmente depois de sua contrato com a Fox expira ou quando tiver maiores recursos financeiros para aumentar sua participação na franquia.

O mundo dos esportes espera ansiosamente A transição de Brady de jogador para dono e apresentadorantecipando ansiosamente como ele navegará nesta nova fase de sua carreira.