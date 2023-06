Tom Brady se diverte com drone em alto mar

Tele momnt Lenda da NFL Tom Brady brinca e se diverte com um drone se tornou viral por seu resultado único e figura que o acompanha.

O ex-zagueiro, detentor de vários anéis do Super Bowl conquistados com vários times, se divertia em um iate de luxo com celebridade online Sr. Besta.

O NFLO perfil do Twitter no domingo compartilhou um vídeo mostrando Tom Brady viajando com sua família e amigos em um barco.

No clipe, que também pode ser conferido em Brady‘s e Mr Beast, vemos as duas celebridades se envolvendo em um jogo amistoso.

Em que Tom Brady e Mr Beast apostaram?

No jogo que aconteceu no luxuoso barco em pleno alto mar, Brady deveria acertar um drone no ar com uma bola de futebol, na primeira tentativa.

O que ele apostou com o Sr. Besta? Entre risos e gargalhadas, Brady disse que se conseguisse lançar o drone, talvez, e apenas talvez, devesse voltar para a NFL e sair da aposentadoria.

O que aconteceu?

Talvez fosse um sinal, talvez houvesse toda a intenção: Tom Brady derrubou o drone na primeira tentativa.

Se um dos melhores zagueiros das últimas décadas faz uma tentativa de retornar à NFL sabendo que vai vencer, isso deve significar alguma coisa.

Depois de derrubar o drone, Brady continuou na diversão e recreação de tentar conectar passes com um piloto de Jetski.

Aposentadoria anterior

Embora Brady tenha tido algumas reviravoltas após a aposentadoria, em 1º de fevereiro ele anunciou que desta vez a decisão seria “para sempre”, encerrando uma carreira histórica de 23 anos na NFL, durante a qual o astro do quarterback venceu sete Super Bowls e estabeleceu vários recordes.

