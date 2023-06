Tom Cruise é o mestre da deriva com uma mão em ‘Missão Impossível: Dead Reckoning’

Om 12 de julho, veremos o último capítulo da saga ‘Missão Impossível’, com ‘Missão: Impossível – Dead Reckoning Parte Um’ chegando aos cinemas.

À medida que a estréia se aproxima, uma prévia fornecida pela Paramount Pictures vale uma olhada mais de perto.

Os dublês de Tom Cruise são literalmente idênticos a eleMC

Revela alguns detalhes de cenas espetaculares, como uma cena de fuga envolvendo Ethan Hunt (Tom Cruise) e Graça (Hayley Atwell). Nela, eles são algemados uns aos outros, tornando as manobras ainda mais impressionantes.

Primeiro um BMW e depois… um carro inesperado

A primeira parte da fuga parece decorrer num BMW Série 5, sendo que a marca alemã já foi Tom Cruisecompanheiro de viagem de nos capítulos anteriores da saga.

O carro alemão, apesar de ter saído da frente no caminho, parece conseguir superar o Hummer dirigido por um vilão interpretado por Pom Klementieff.

Mas, não para por aí, pois há uma segunda parte em que Cruzeiro e Atwell troque seu passeio por outro mais adequado para se esgueirar pela cidade velha de Roma. Trata-se de um Fiat 500 convertido para elétrico, mas o ator americano ainda só consegue segurar o volante com uma das mãos.

O resultado dessa sequência também fica espetacular e Cruzeiroas habilidades de drifting de não parecem ser afetadas pelas mais de seis décadas que separam a BMW da Fiat, o que, aliás, parece ser um claro aceno para James Bond.

filmes Paramount

As habilidades de condução de Tom Cruise são elogiadas

Christopher McQuarrieo diretor do filme, definiu a cena de perseguição filmada em Roma como “a mais ambiciosa” já feita na saga, o que já nos dá uma primeira e clara pista da espetacularidade do novo filme.

Cruzeiro é conhecido por querer fazer acrobacias ousadas e em primeira pessoa e foi elogiado por Wade Eastwoodo coordenador de dublês do filme, que afirmou que CruzeiroO controle do carro com uma mão era muito impressionante.