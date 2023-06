Tom Cruise elogia Shakira… e seus quadris

Edesde então Shakira e Tom Cruise conheceu no GP de Miami, rumores de um possível romance entre eles estão circulando. E agora o ator de ‘Missão Impossível’ apareceu para encher a cantora de elogios.

No Fórmula 1 evento em maio, os dois foram vistos conversando alegremente no camarote de onde assistiram à corrida, além de tirar fotos juntos. Segundo o El Mundo, o ator estaria “muito interessado” no colombiano.

De acordo com a página seis, Nicole KidmanO ex-marido da cantora chegou a enviar flores para a cantora dias após o encontro.

Shakira supostamente não está interessada em Tom Cruise

No entanto, fontes próximas à cantora informaram que ela não estava interessada em ter nada além de uma amizade com o ator de Hollywood.

“Shakira não está interessada em ter nada romântico com Tom. Ela não quer sair com ele, ou com qualquer outra pessoa, porque está focada em seus filhos e em sua carreira… Por enquanto”, disse uma fonte à US Weekly. ela estava romanticamente envolvida com Cruise.

“Eles conversam. Mas não há atração ou romance da parte dela. Shakira é apenas amigável com ele. Ela fica lisonjeada com o interesse dele, mas não quer mais nada”, disse alguém próximo ao cantor à revista Heat no final de maio. , acrescentando que Shak pediu ao ator para parar de dar em cima dela.

Tom Cruise está de volta no radar de Shakira?

E apesar dos rumores de que a cantora está namorando o piloto de corrida Lewis Hamilton, Tom Cruise foi ao Despierta America, onde ele sorriu enquanto a elogiava, relata o El Mundo.

“Ela é muito talentosa. Ela e sua família são pessoas adoráveis. Sempre admirei o trabalho dela… Ela é uma pessoa muito boa, ela é uma pessoa muito boa”, disse o ator de ‘Top Gun’ em entrevista ao jornalista Jéssica Rodriguez.

Mas Cruise foi além, quando o entrevistador disse ao ator que os quadris de Shakira não mentem, referindo-se à música, o ator respondeu sem hesitar: “Não, os quadris dela não mentem, não.”