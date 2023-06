Tom Cruise esquece Shakira ao se deslumbrar com uma deusa: ela é uma lenda

Tom Cruise está no meio da promoção da estreia mundial de “Missão: Impossível – Dead Reckoning Part One” em Roma.

O ator não poderia deixar de falar sobre sua amizade com ninguém menos que Janet Jacksonchamando a cantora de “deusa” em entrevista ao Entertainment Tonight.

“Aquele foi um momento, sim, essa foi minha noite de folga. Essa foi minha última folga”, disse Cruise ao Entertainment Tonight.

“Eu só quero dizer a você para ir ver Janet.”

Cruzeiro enfatizou que ele estava animado sobre Jacksondesempenho de.

“Estou bem aí, sim, vamos lá! É Janet, ela é uma lenda.”

Jackson recentemente compartilhou uma foto com Cruise, revelando o apelido secreto do ator.

“T, foi tão bom ver você e bom passar um tempo juntos”, escreveu ela no post. Quando o ator foi questionado sobre o apelido dela para ele, ele não negou.

“Sim, ela me chama de T. Olha, ela pode me chamar do que quiser. Ela é Janet Jackson! Ela é uma deusa.”

Falando sobre a franquia “Missão: Impossível”, Cruzeiro admitiu que ainda se belisca todos os dias por seu sucesso monumental.

“Eu me belisco todos os dias. agora aqui estamos em Roma”, concluiu.

“É algo que estou constantemente sentindo, ‘Isso é tão fora do corpo’ e ‘O que está acontecendo? Isso é selvagem’… me sinto muito privilegiado.”