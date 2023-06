Tom Cruise promove ‘Barbie’, ‘Oppenheimer’ e ‘Indiana Jones 5’: filmes que ele não fez

EUSe não fosse por Tom Cruise e seu lançamento de ‘Top Gun: Maverick‘ no ano passado, a temporada Blockbuster provavelmente não existiria mais. Durante a pandemia global, o astro e produtor de cinema lutou contra os estúdios para impedir que seu filme fosse direto para o streaming. Os resultados são seu primeiro filme de bilhões de dólares e salvam efetivamente a indústria cinematográfica durante o terceiro ano da pandemia. Desde então, houve vários filmes de bilhões de dólares e mais projetos com luz verde. Durante os lançamentos de verão, haverá um período de 22 dias em que quatro sucessos de bilheteria em potencial serão lançados, mas Tom Cruise não quer considerá-lo uma competição. Ele está usando seu poder de estrela para fazer as pessoas assistirem a todos esses filmes.

Em uma época diferente, outros produtores ou estrelas de cinema não promoveriam filmes que fossem lançados na mesma época que os deles. Mas para Tom Cruise, todo mundo merece um pedaço do bolo e uma competição saudável é sempre ótima para o crescimento. Ele sabe disso e é exatamente isso que ele está promovendo ao elevar esses outros filmes ao mesmo tempo em que está sendo lançado. Tom Cruise elevou três filmes que assistiu ao lado do diretor Christopher McQuarrie, ele twittou: “Este verão está cheio de filmes incríveis para ver nos cinemas. Parabéns, Harrison Ford, pelos 40 anos de Indy e um dos personagens mais icônicos da história. Eu amo um longa-metragem duplo, e não fica mais explosivo (ou mais rosa) do que um com Oppenheimer e Barbie.

‘Missão Impossível: Dead Reckoning’ está chegando em breve

No próximo fim de semana, o primeiro de quatro grandes sucessos de bilheteria em potencial é Indiana Jones 5‘ e o canto do cisne de Harrison Ford. Uma semana depois, Tom Cruise está pronto para entregar o último de seus Série Missão Impossível: Dead Reckoning Parte 1. Mas outros dois pesos-pesados ​​estão chegando no mesmo fim de semana e vê-los competir será incrivelmente interessante. De um lado, o colorido ‘Barbie‘ dirigido por Gretta Gerwig está saindo ao mesmo tempo que o de Christopher Nolan ‘Oppenheimer‘. Ambos os filmes serão lançados em 20 de julho. O fato de Tom Cruise estar promovendo abertamente todos os quatro filmes é a razão pela qual seus colegas em hollywood e frequentadores de cinema em geral. Resta saber qual desses filmes será considerado um sucesso depois que a poeira baixar.