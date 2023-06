Tom Sandoval critica produtor de ‘VPR’ e exige conversa privada com Raquel Leviss

Reproduzir conteúdo de vídeo



Bom trabalho

por Tom Sandoval não conseguiu conter sua raiva durante a reunião do “Vanderpump Rules”, mesmo fora do palco … perdendo a calma quando os produtores o impediram de conversar com Raquel Leviss fora da câmera.

Durante a parte 2 da reunião do ‘VPR’, Tom fala com o produtor Patrick McDonald, exigindo que ele faça uma pausa para ter uma conversa privada com Raquel. Ele diz: “Eu quero falar com ela, tipo, eu não quero uma câmera na porra da minha cara. Você não está entendendo.”

O produtor diz a ele que ele pode almoçar sozinho, mas diz que as câmeras precisam estar rodando se algum colega de elenco estiver reunido ou conversando entre si … “Terminei de filmar. Preciso de uma pausa nas filmagens.”



Reproduzir conteúdo de vídeo



Bom trabalho

TS não estava aceitando não como resposta – ele continuamente pressionou por um tempo sozinho e ameaçou tirar o microfone.

Ele acrescentou com raiva: “Não me sinto relaxado, ela também não. Temos que observar o que dizemos. Tipo, eu não quero isso!”

É interessante … minutos antes do colapso, Tom teve uma conversa cara-a-cara na câmera com Raquel, que assistiu às Partes 1 e 2 do reencontro de seu trailer … conversando sobre escândalo de traição e como as coisas jogado até agora com sua ex Ariana e todo o elenco.

Então você deve se perguntar o que TS pode querer dizer a Raquel que ele não poderia dizer com as câmeras rodando ou outras pessoas por perto.