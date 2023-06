Tom Sandoval e Raquel Leviss admitem que estão apaixonados durante o final de ‘VPR’

A reunião do “Vanderpump Rules” chegou ao seu clímax na noite de quarta-feira, quando por Tom Sandoval dar Raquel Leviss professaram seu amor um pelo outro – fazendo isso bem na frente da ex rejeitada de Tom Ariana Madix .

A sequência dramática aconteceu no meio da terceira e última parte da reunião da 10ª temporada de ‘VPR’, quando Bravo apresentou Andy Cohen perguntou a Raquel por que ela não pisou no freio em seu caso com Tom.