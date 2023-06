Tom Sandoval MIA em ‘Vanderpump Rules’, filmando ‘Special Forces’ da FOX

Várias fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ … Sandoval esteve na Nova Zelândia filmando a segunda temporada de “Forças Especiais: O Teste Mais Difícil do Mundo” da FOX.

Por mais brutal que a mídia social tenha sido para Tom após o Scandavol, não é nada parecido com o que ele está enfrentando no frio amargo da Nova Zelândia. Um grupo de diversas celebridades tenta sobreviver a condições brutais e desafios impossíveis. Uma equipe de ex-membros das Forças Especiais coloca as celebridades à prova, até que desistam ou falhem, uma a uma.