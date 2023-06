Tom Schwartz dando uma pausa em Tom Sandoval, diz que eles não se falaram

Quando a realidade bate com Jax e Brittany / Podcast One

Tom Schwartz sementes para ser uma das únicas pessoas a aderir por Tom Sandoval está do lado dele após o caso, mas agora, até ele está se afastando … dizendo que não vê ou fala com seu amigo há algum tempo.

A estrela de “Vanderpump Rules” estava no episódio de quarta-feira de “When Reality Hits with Jax and Brittany”, e ele foi sincero sobre como estão as coisas com seu amigo de longa data e parceiro de negócios … agora que todo o ‘Scandoval’ atingiu o ventilador .