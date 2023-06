Top 5 do Draft da NBA de 2023: Wembanyama, Miller à frente de Henderson, os irmãos Thompson…

TO top 5 do Draft da NBA de 2023 trouxe algumas surpresas. Apesar da predominância Victor Wembanyamaque foi escolhido por incentivo de São Antônio com a primeira escolha, havia outras perspectivas notáveis, como Brandon Miller, Scoot Henderson e os irmãos Thompson.

Moleiroum atacante da Universidade do Alabama, inesperadamente se tornou a segunda escolha do draft pelo Charlotte Hornets. Esta decisão foi contra previsões anteriores que favoreciam Scoot Henderson para o local. MoleiroA seleção de Las Vegas desafiou as probabilidades de Las Vegas e destacou seu potencial como rival de O animal.

Hendersonconhecido por seu físico desenvolvido, foi escolhido como a terceira escolha pelo Portland Trail Blazers. Enquanto ele não tem consistência em seu tiro, Henderson tem trabalhado com Stephen Curry para melhorar esse aspecto de seu jogo. Ele se junta a um Blazers equipe que precisa de um novo começo, à medida que ultrapassam o Damian Lillard era.

O irmãos Thompson, Amém e Ausarfez história ao se tornar o segundo conjunto de irmãos a ser selecionado no top 10 do draft, seguindo os passos do irmãos bola.

Amém Thompson vai se juntar ao Foguetes Houston como a quarta escolha, trazendo a calma necessária para uma equipe cheia de energia, mas sem liderança. Por outro lado, Ausar Thompson completa o top 5 como a seleção do Detroit Pistonsadicionando fisicalidade ao seu jogo de perímetro, mas levantando algumas preocupações sobre sua habilidade de chute.

No geral, o Draft da NBA de 2023 apresentou uma mistura de surpresas e talentos promissores, mostrando a profundidade e o potencial da próxima geração de jogadores da liga.