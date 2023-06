Top HS Football Recruit Dion Stutts morto aos 18 anos após acidente de veículo utilitário

Melhor recruta de futebol do ensino médio Dion Stutts – um atacante defensivo que estava comprometido em jogar pelo Univ. do Arkansas em 2024 – morreu tragicamente na terça-feira após um acidente de veículo utilitário … TMZ Sports confirmou.

Um porta-voz do gabinete do xerife do condado de Panola nos disse que o incidente ocorreu na fazenda da família Stutts em Batesville, Mississipi.

O representante disse que Stutts estava dirigindo lado a lado com outra pessoa … quando de alguma forma caiu. O passageiro de Stutts não se feriu e tentou obter ajuda para o jogador de futebol – mas, infelizmente, ele foi declarado morto mais tarde.

Ele tinha apenas 18 anos.

Uma investigação sobre o naufrágio continua em andamento, disse o porta-voz da polícia.

Os Razorbacks – que aceitaram um compromisso de Stutts em março – disseram em um comunicado na quarta-feira que estão devastados com a notícia.

“Estamos com o coração partido pela morte de Dion Stutts”, escreveu a equipe em sua página no Twitter. “Ele era um jovem tremendo com um futuro brilhante pela frente. Estávamos tão empolgados em adicioná-lo ao nosso programa quanto ele em ser um Razorback.”

“Nossos pensamentos e orações estão com sua mãe Shante e seu pai Dino, juntamente com toda a sua família enquanto lidam com esta perda.”

Stutts frequentou a Memphis University School no Tennessee … e além de ser uma força no campo de futebol, ele também estrelou no time de luta livre da escola.

Nossos corações estão com a família e amigos do veterano Dion Stutts. pic.twitter.com/948Ikxe2jP — MUS Atletismo (@OwlBuzz) 14 de junho de 2023

O atleta de 1,80m e 110 quilos recebeu várias ofertas de bolsas de estudo, incluindo as da Texas A&M, Carolina do Sul e Mississippi State – antes de se comprometer com o Arkansas.

“Nossos sentimentos estão com a família e amigos do veterano Dion Stutts”, disse o MUS Athletics em um comunicado.

Adicionado Univ. treinador principal de futebol de Memphis Ryan Silverfield“Nossos pensamentos e orações estão com a família de Dion Stutts e toda a comunidade MUS.”