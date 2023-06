Torcedor do Miami Heat fica furioso após derrota no jogo 5: joga tênis e quebra TV com raiva

Fe do calor de Miami ficaram com o coração partido depois que seu time foi derrotado pelo Denver Nuggets no jogo 5 das finais da NBA, o que confirmou matematicamente a derrota na eliminatória à melhor de sete. Era Nikola Jokic que acabou sendo decisivo na noite: o sérvio inspirou seu time à vitória com 28 pontos e 16 rebotes para o Nuggets, que perdeu 20 de suas primeiras 22 tentativas de 3 pontos.

O resultado provou ser demais para alguns na noite. O montanha russa de emoções causado por chegar tão longe, mas perder no obstáculo final, promoveu todos os tipos de reações furiosas e inflamadas nas redes sociais.

Na verdade, uma das reações mais iradas vistas até agora veio da personalidade da mídia social, Tristan Jass. O influenciador e sensação online, que se tornou famoso por suas habilidades malucas no basquete, truques e golpes, postou um vídeo de seu câmera deixando suas emoções tomarem conta dele e explodindo de pura raiva quando o apito final foi.

No clipe, que já acumula milhares de visualizações, curtidas e retuítes, ‘cara da câmera’ Logan Rauentira um dos tênis e joga com raiva na TV, qual esmaga a tela plana bastante grande e cara.

“Não é meu homem da TV … Meu câmera é o MAIOR fã do Miami Heat …” foi a legenda do vídeo. O clipe foi recheado de comentários de outros fãs do Heat que simpatizaram com sua dor.

Um dia difícil para Miami.